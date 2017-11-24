В краеведческом музее открылась выставка об истории письменности

Ко Дню украинской письменности и языка, учрежденного 10 лет назад в память о Несторе-летописце, работники городского краеведческого музея подготовили экспересс-выставку. Ее экспонаты повествуют об истории зарождения письменности.

Основу презентованной 6 ноября экспозиции составляют факсимильные издания старинных рукописей – «Изборник Святослава» (1073 год) и «Киевская псалтыръ» (1397 год). Ценность факсимильного издания заключается в том, что они отображают аутентичный текст, а не являются его переписью. Интерес для исследователей письменности и истории может представлять также изданная в 1908 году иллюстрированная Ипатьевская летопись, включающая в себя, наравне с Лаврентьевской летописью, самое полное описание истории Киевской Руси. Издание подарено музею одним из местных жителей-меценатов. По слова работников музея, некоторые посетители специально приходят, чтобы полистать эти фолианты, почерпнуть из них новые исторические сведения и прикоснуться к труду писателей, творивших несколько веков назад. Сейчас книги выставлены на публичный показ.

В рамках экспозиции на стендах представлены фрагменты и других исторических документов. В их числе – широко известная «Повесть временных лет» - документ, вокруг которого до сих пор не утихают споры. Напомним, что часть исследователей полагает, что описанное в тексте сражение у реки Калки произошло именно на землях Славянщины. Так ли это, только предстоит установить.

Коллектив Славянского краеведческого музея приглашает всех жителей и гостей города посетить выставку и познакомиться с представленными на ней экспонатами. Обращаем внимание, что работать она будет недолго – примерно до 20 ноября.