В краеведческом музее открылась выставка об истории письменности

|9 ноября 2017
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Ко Дню украинской письменности и языка, учрежденного 10 лет назад в память о Несторе-летописце, работники городского краеведческого музея подготовили экспересс-выставку. Ее экспонаты повествуют об истории зарождения письменности.
Основу презентованной 6 ноября экспозиции составляют факсимильные издания старинных рукописей – «Изборник Святослава» (1073 год) и «Киевская псалтыръ» (1397 год). Ценность факсимильного издания заключается в том, что они отображают аутентичный текст, а не являются его переписью. Интерес для исследователей письменности и истории может представлять также изданная в 1908 году иллюстрированная Ипатьевская летопись, включающая в себя, наравне с Лаврентьевской летописью, самое полное описание истории Киевской Руси. Издание подарено музею одним из местных жителей-меценатов. По слова работников музея, некоторые посетители специально приходят, чтобы полистать эти фолианты, почерпнуть из них новые исторические сведения и прикоснуться к труду писателей, творивших несколько веков назад. Сейчас книги выставлены на публичный показ.
В рамках экспозиции на стендах представлены фрагменты и других исторических документов. В их числе – широко известная «Повесть временных лет» - документ, вокруг которого до сих пор не утихают споры. Напомним, что часть исследователей полагает, что описанное в тексте сражение у реки Калки произошло именно на землях Славянщины. Так ли это, только предстоит установить.
Коллектив Славянского краеведческого музея приглашает всех жителей и гостей города посетить выставку и познакомиться с представленными на ней экспонатами. Обращаем внимание, что работать она будет недолго – примерно до 20 ноября.
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• Вблизи Славянска произошла смертельная авария
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• В Славянске стартовало строительство административного центра
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• В Славянске стали чаще болеть туберкулезом
• В Славянске погасили марку, выпущенную в честь Михаила Петренко
• В Славянске горел один из корпусов АИЗа
22 ноября 2017
• «Шахтер» разгромлен в Неаполе
• Проект реконструкции опорной школы наконец получил экспертную оценку
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Комментарии к статье «В краеведческом музее открылась выставка об истории письменности»
Ко Дню украинской письменности и языка, учрежденного 10 лет назад в память о Несторе-летописце, работники городского краеведческого музея подготовили экспересс-выставку. Ее экспонаты повествуют об истории зарождения письменности.