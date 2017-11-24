Летом дети хотели отдыхать в «Жемчужине Донетчины», но льготных путевок на всех не хватило

|9 ноября 2017
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На очередном исполкоме, состоявшемся в начале ноября, обсуждался лишь один основной вопрос. Начальник отдела семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко доложил об итогах организации оздоровления и летнего отдыха детей.
Согласно его отчету, в текущем году за деньги бюджетов разных уровней удалось оздоровить 689 юных жителей города. 303 из них отдохнули в коммунальном детском лагере «Лесная сказка». Еще 103 ребенка получили путевки в «Молодую гвардию» и «Артек», который разместился в Киевской области. Не все эти путевки были бесплатными. Некоторые родители покупали за 10, 20 или 50% стоимости.
Кроме того, в июне в Славянске работали 18 пришкольных лагерей. Их посещали 1864 ребенка
Из местной казны на организацию детского отдыха потратили 1 млн 994 тыс. грн, 1 млн 52 тыс. выделил областной бюджет, еще 634,8 тыс. – государственный.
По словам Александра Мищенко, в отдел поступило 483 заявления от льготных категорий граждан на выделение путевок в детские лагеря. 306 из них были удовлетворены. Остальные заявители от предложенных путевок отказались.
- Чаще всего славянцы просили путевки в «Жемчужину Донетчины». Но туда в этом году нам предоставили лишь 14 путевок. В Брусино – это тоже популярный лагерь среди местного населения – не было ни одной путевки, хотя люди очень ждали, – говорит начальник отдела.
Чаще всего отдел мог предложить бесплатные или льготные путевки в лагерь «Солнечный берег», расположенный в Одесской области. Однако, несмотря на морское побережье, этот вариант славянские семьи иногда не устраивал.
- Обычно путевки поступают из области за 5-6 дней до отъезда. За это время родителям нужно собрать все справки и документы. Кроме того, придется оплатить дорогу до лагеря, а это более 500 грн. Такие расходы не всем по карману, - объясняет Александр Мищенко причины отказов.
Следует добавить, что многие отказывались от путевок не по материальным соображениям. Не каждый родитель решится отпустить маленького ребенка в лагерь, где он не сможет его даже проведать. Решить проблему можно было бы за счет отдыха в Святогорье. Однако там из 22 существующих лагерей нынешним летом работали всего 8. Но и из них не каждый принимал детей «со стороны». Многие ведомственные лагеря открылись лишь на одну смену – чтобы оздоровить детей сотрудников. Остальные детские здравницы принадлежат лицам или предприятия, оставшимся на неподконтрольной территории. Открыть их без ведома хозяев не позволяет закон. Поэтому лагеря пустуют, а подрастающее поколение Донбасса остается без летнего отдыха.
Кроме того, в вопросах отделов исполком одобрил присвоение имени Юрия Скиданова стадиону «Химик». Предварительно решение прошло общественные слушания и электронное голосование на сайте горсовета. Последнее слово в этом вопросе должны сказать депутаты.
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Комментарии к статье «Летом дети хотели отдыхать в «Жемчужине Донетчины», но льготных путевок на всех не хватило»
На очередном исполкоме, состоявшемся в начале ноября, обсуждался лишь один основной вопрос. Начальник отдела семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александр Мищенко доложил об итогах организации оздоровления и летнего отдыха детей.