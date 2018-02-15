На Славкурорте откроется частная клиника литотрипсии и эндоурологии

|15 февраля 2018
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Один из победивших в конкурсе проектов лежит в сфере здравоохранения и подразумевает оказание пациентам медицинских услуг, уникальных для Донецкой и Луганской областей. Автор проекта - жительница Славянска Наталья Яковленко.
Клиника с редкой для Донбасса специализацией создается на базе недостроенного здания на ул. Костюрина, 4 (мкр-н Славкурорт). Согласно конкурсной документации, стоимость проекта составляет 714 тыс. грн, из который 500 тысяч поступают в равных долях из обл- и горбюджета. Этот транш, по словам предпринимателя, освоен еще в прошлом году, как и регламентировано условиями конкурса. На сегодняшний день в здании уже выполняется внутренняя отделка помещений и прокладка инженерных коммуникаций. Внешние работы и благоустройство территории фактически завершены. Что касается собственных средств, то в заявленные сметой 214 тыс. грн уложиться, увы, не удалось - дополнительные затраты возникли уже в ходе строительства. Поскольку работа еще не окончена, итоговую сумму вложений Наталья Яковленко назвать затрудняется.
Необходимо отметить, что выигравший проект касался лишь строительных работ, закупка оборудования сюда не включалась. Этот пункт бизнес-плана профинансирует привлеченный к проекту инвестор. Данный факт, кстати, примечателен тем, что за последние годы ассоциировать инвестиции и Славкурорт стало неактуально. Цену приобретаемой аппаратуры Наталья Яковленко не назвала, но сообщила, что это "сумма с шестью нулями".
Профиль медицинских услуг клиники - эндоурология и литотрипсия (дробление камней в почках, мочеточниках, мочевом и желчном пузырях ультразвуком, без хирургического вмешательства). Ближайшие города, где этот метод применяется - Харьков и Днепр. Заявка на лицензирование такой практики в Славянске уже направлена в Минздрав. Штат учреждения будет состоять из 12 человек: главврача, 4 врачей-специалистов, 4 медсестер, 2 администраторов и технического работника. Поскольку в Славянске собственных специалистов нет, врачей придется приглашать извне. Точную дату открытия клиники пока назвать сложно: победитель конкурса рассчитывает, что это получится сделать до августа текущего года.
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• В Пхенчхане проходят зимние Олимпийские игры
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• Португалия – чемпион Европы по футзалу
• «Вольники» Славянска успешно выступили на областном чемпионате
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• Государственные земли начали передавать территориальным громадам
• В прошлом году Центр занятости помог найти работу двум с половиной тысячам человек
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• Как в Славянске отметят Масленицу
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• Общественный совет Славянска продолжает борьбу за «Лесную сказку»
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8 февраля 2018
• В Славянске пройдет турнир по плаванию
• Насколько увеличили пособия для переселенцев
• Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию
• В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг
• Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте
• На «куркулей» денег пока нет
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Один из победивших в конкурсе проектов лежит в сфере здравоохранения и подразумевает оказание пациентам медицинских услуг, уникальных для Донецкой и Луганской областей. Автор проекта - жительница Славянска Наталья Яковленко.