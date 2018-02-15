«Восток»: купили газовую печь и создали четыре новых рабочих места

ООО «Промышленно-торговая компания «Восток» потратила полученные от властей 500 тысяч гривен на покупку газовой печи для обжига фарфоровых изоляторов. Оборудование было приобретено осенью прошлого года.

За счет собственных средств предприятие выполнило модернизацию печи, и теперь она практически готова к работе. Для этого осталось подключить ее к газопроводу и смонтировать систему управления, которая позволит максимально автоматизировать производственный процесс.

Газификацию производства ООО ПТК «Восток» осуществляет также за счет внутренних инвестиций. Первым этапом стало строительство подводящего газопровода – газовая труба была проложена и заведена в цех еще в прошлом году. Для того, чтобы подсоединить к ней печь, необходим отдельный проект. Сейчас он находится в стадии разработки. Процесс этот небыстрый и требует массы согласований в различных инстанциях, объясняет один из руководителей компании Владислав Демин. Электрооборудование для печи уже заказано, его поставка ожидается в течение двух месяцев.

Запуск новой производственной линии ожидается в апреле-мае. К нему руководство ПТК «Восток» готовится уже сейчас: на предприятии полным ходом идет формовка изоляторов. Их производством занимаются четыре человека, которые были приняты на работу в рамках соглашения с облгосадминистрацией (всего, согласно контракту, «Восток» обязуется создать семь новых рабочих мест). Таким образом, к моменту запуска печи на предприятии уже будет создан солидный запас готовых к обжигу изделий – изоляторов марки «ШФ-20», наиболее востребованных на рынке, которые широко применяются на линиях электропередач.

Владислав Демин добавил, что «Восток» не намерен ограничиваться выпуском только данного вида изоляторов и в будущем планирует расширить ассортимент продукции.

Успеть наладить выпуск изоляторов к весне для руководства предприятия критически важно, поскольку, как правило, в это время проходит основная масса тендерных закупок.