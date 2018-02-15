«Восток»: купили газовую печь и создали четыре новых рабочих места

|15 февраля 2018
|Просмотров: 98
|
ООО «Промышленно-торговая компания «Восток» потратила полученные от властей 500 тысяч гривен на покупку газовой печи для обжига фарфоровых изоляторов. Оборудование было приобретено осенью прошлого года.
За счет собственных средств предприятие выполнило модернизацию печи, и теперь она практически готова к работе. Для этого осталось подключить ее к газопроводу и смонтировать систему управления, которая позволит максимально автоматизировать производственный процесс.
Газификацию производства ООО ПТК «Восток» осуществляет также за счет внутренних инвестиций. Первым этапом стало строительство подводящего газопровода – газовая труба была проложена и заведена в цех еще в прошлом году. Для того, чтобы подсоединить к ней печь, необходим отдельный проект. Сейчас он находится в стадии разработки. Процесс этот небыстрый и требует массы согласований в различных инстанциях, объясняет один из руководителей компании Владислав Демин. Электрооборудование для печи уже заказано, его поставка ожидается в течение двух месяцев.
Запуск новой производственной линии ожидается в апреле-мае. К нему руководство ПТК «Восток» готовится уже сейчас: на предприятии полным ходом идет формовка изоляторов. Их производством занимаются четыре человека, которые были приняты на работу в рамках соглашения с облгосадминистрацией (всего, согласно контракту, «Восток» обязуется создать семь новых рабочих мест). Таким образом, к моменту запуска печи на предприятии уже будет создан солидный запас готовых к обжигу изделий – изоляторов марки «ШФ-20», наиболее востребованных на рынке, которые широко применяются на линиях электропередач.
Владислав Демин добавил, что «Восток» не намерен ограничиваться выпуском только данного вида изоляторов и в будущем планирует расширить ассортимент продукции.
Успеть наладить выпуск изоляторов к весне для руководства предприятия критически важно, поскольку, как правило, в это время проходит основная масса тендерных закупок.
15 февраля 2018
• Ростислав Рудницкий сам разрабатывает рецепты комбикормов
• «Восток»: купили газовую печь и создали четыре новых рабочих места
• На Славкурорте откроется частная клиника литотрипсии и эндоурологии
• Руслан Христов потратил грант на цифровой видеоэндоскоп
• Скрипка на мосту: как в Святогорске появились уличные музыканты
14 февраля 2018
• В Пхенчхане проходят зимние Олимпийские игры
• ФК «Славянск» и «Сапфир» подписали мировую
• Португалия – чемпион Европы по футзалу
• «Вольники» Славянска успешно выступили на областном чемпионате
• Дебют Костюк, решающая встреча – парная, Свитолина в конном центре
• Рекламные объявления как стихийное явление
• Славянская «скорая помощь» - лучшая в области
• Государственные земли начали передавать территориальным громадам
• В прошлом году Центр занятости помог найти работу двум с половиной тысячам человек
• Славянцы чаще травмируются летом
• Как в Славянске отметят Масленицу
• Славянцев учили составлять заявки на бюджет участия
• Общественный совет Славянска продолжает борьбу за «Лесную сказку»
• Тарифы от жэков вырастут уже в марте
8 февраля 2018
• В Славянске пройдет турнир по плаванию
• Насколько увеличили пособия для переселенцев
• Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию
• В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг
• Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте
• На «куркулей» денег пока нет
• Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной
• Задержан насильник 11-летней девочки
• На пожаре погибла пожилая женщина
— 15 февраля 2018 —
Славянский предприниматель Ростислав Рудницкий на фоне других «куркулей» получил самый маленький грант - 42 тыс. гривен. Все средства он потратил на приобретение оборудования для производства комбикорма.
— 15 февраля 2018 —
Один из победивших в конкурсе проектов лежит в сфере здравоохранения и подразумевает оказание пациентам медицинских услуг, уникальных для Донецкой и Луганской областей. Автор проекта - жительница Славянска Наталья Яковленко.
— 15 февраля 2018 —
Участковый врач-фтизиатр Славянского противотуберкулезного диспансера и по совместительству предприниматель Руслан Христов, чей проект создания Центра медицинской практики и косметологии в конкурсном отборе набрал наибольшее количество баллов, потратил предоставленные областным и городским бюджетами 500 тысяч гривен на покупку инновационного видеоэндоскопического оборудования «Fujifilm».
— 15 февраля 2018 —
В нашем обществе принято ошибочно считать, что уличная культура - это сфера молодежи. На самом деле, среди нас живут люди, которые занимаются ею десятилетиями. Яркий пример этого - жительница Святогорска Татьяна Михай.
Приветствую, гость! Вход
15 февраля 2018
• Ростислав Рудницкий сам разрабатывает рецепты комбикормов
• «Восток»: купили газовую печь и создали четыре новых рабочих места
• На Славкурорте откроется частная клиника литотрипсии и эндоурологии
• Руслан Христов потратил грант на цифровой видеоэндоскоп
• Скрипка на мосту: как в Святогорске появились уличные музыканты
14 февраля 2018
• В Пхенчхане проходят зимние Олимпийские игры
• ФК «Славянск» и «Сапфир» подписали мировую
• Португалия – чемпион Европы по футзалу
• «Вольники» Славянска успешно выступили на областном чемпионате
• Дебют Костюк, решающая встреча – парная, Свитолина в конном центре
• Рекламные объявления как стихийное явление
• Славянская «скорая помощь» - лучшая в области
• Государственные земли начали передавать территориальным громадам
• В прошлом году Центр занятости помог найти работу двум с половиной тысячам человек
• Славянцы чаще травмируются летом
• Как в Славянске отметят Масленицу
• Славянцев учили составлять заявки на бюджет участия
• Общественный совет Славянска продолжает борьбу за «Лесную сказку»
• Тарифы от жэков вырастут уже в марте
8 февраля 2018
• В Славянске пройдет турнир по плаванию
• Насколько увеличили пособия для переселенцев
• Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию
• В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг
• Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте
• На «куркулей» денег пока нет
• Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной
• Задержан насильник 11-летней девочки
• На пожаре погибла пожилая женщина
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье ««Восток»: купили газовую печь и создали четыре новых рабочих места»
ООО «Промышленно-торговая компания «Восток» потратила полученные от властей 500 тысяч гривен на покупку газовой печи для обжига фарфоровых изоляторов. Оборудование было приобретено осенью прошлого года.