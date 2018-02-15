Ростислав Рудницкий сам разрабатывает рецепты комбикормов

Славянский предприниматель Ростислав Рудницкий на фоне других «куркулей» получил самый маленький грант - 42 тыс. гривен. Все средства он потратил на приобретение оборудования для производства комбикорма.

Год назад, демобилизовавшись после службы в АТО, Рудницкий встал на учет в славянский центр занятости. Оттуда его направили на курсы предпринимателей в Краматорск. А после предложили принять участие в конкурсе «Украинский донецкий куркуль». Он написал бизнес-план и стал победителем.

Род деятельности нашелся сам собой. Еще до начала военных действий Ростислав занимался выращиванием бройлеров - не на продажу, для «внутрисемейного» употребления. Уже тогда задумывался о качестве комбикорма и о том, как он влияет на рост домашней птицы. Теперь решил подойти к проблеме всерьез.

- Я делаю то, что мне интересно. Приобретя гранулятор, выпускаю разные виды кормов, много читаю по этой теме, занимаюсь самообразованием. Уверен, что на сегодняшний день мой комбикорм - лучший в городе, - говорит Ростислав Рудницкий.

Предприниматель признается, что, если бы писал заявку на участие сегодня, добавил бы в нее средства на закупку различных матриц для гранулятора. Это дало бы возможность производить корма для перепелок, кроликов и другой домашней живности. Специальное оборудование требуется и для сушки кормов. Однако Ростислав уверен, что эти задачи он теперь сможет решить самостоятельно.

«Куркуль» Рудницкий уверен, что нашел дело своей жизни. Он сам составляет рецептуру кормов для кур-несушек, бройлеров и даже бройлеров-перепелок (есть, оказывается, и такие) Рецепты в секрете не держит, наоборот, делает их достоянием общественности на своем ютюб-канале. Там же демонстрирует работу собственноручно налаженных сушилок для комбикорма и других приспособлений.

- Это очень помогает в плане обратной связи. Люди рассказывают, насколько выросло «производство» яиц, подают свежие идеи, - говорит Ростислав.

Впереди у него много планов по расширению производства. Для этого ему потребуется помощник, что обеспечит новое рабочее место. Имеются планы и другого направления. Весной предприниматель собирается в онлайн-режиме откармливать цыплят разными видами комбикормов - своим и другими, которые популярны в Славянске. Это, по его словам, будет способствовать здоровой конкуренции.

Ростислав Рудницкий не скрывает, что программа «Донецкий куркуль» содержит определенные подводные камни. Однако признается, что она дала старт его предпринимательским способностям.