Родительские комитеты: если быть, то зачем

В феврале текущего года Министерство образования Украины отменило постановление №440. Этот документ касался родительских комитетов в учебных заведениях, регламентировал их работу и определял подотчетность родительским собраниям.

Отмена постановления многими была расценена как запрещение родительских комитетов в целом. Это вызвало в обществе определенный резонанс.

МОН отреагировало достаточно быстро. Министр образования Лилия Гриневич объяснила, что речь шла всего лишь о реорганизации комитетов, поскольку в существующем виде они явно устарели. По ее словам, вместо отмененных приказов будут введены новые. Тем более, что отменять родительское самоуправление возглавляемое ей ведомство не имеет права.

Более того, закон «Об образовании», имплементированный уже в бытность нынешнего министра, определяет родительские комитеты как один из органов управления школами. Новые наработки в плане расширения родительских полномочий общественность узнает после публикации законопроекта «Об общем среднем образовании». Этот документ, по словам Гриневич, МОН обещает подать в Верховную Раду в нынешнем году.

Тем не менее, «буря в стакане воды» осветила ряд проблем. Надо полагать, что реакция общества была не случайной, и с родительскими комитетами в их нынешнем варианте что-то не так. Сразу отметим, что ведомство говорило об общешкольных комитетах, а родители чаще всего ссылались на классные.

На сегодняшний день (по крайней мере, до отмены постановления №440) в состав общешкольного родительского комитета должен был входить завуч по воспитательной работе. По идее, комитет являлся помощником школы в организации учебного процесса и защищал права детей. Орган избирался на один год и его решения носили рекомендательный характер.

На деле, по отзывам славянцев в соцсетях и личных беседах, родители воспринимают комитеты как «инструмент по сбору денег». Никто из респондентов не видит и не ощущает их роли в организации учебного процесса. Максимум доверенных полномочий - организация мероприятий и туристических поездок.

Директор ООШ №13 Анатолий Погорелов считает, что родительские комитеты действительно нуждаются в реорганизации - но не запрете. Как можно запретить инициативные группы или объединения граждан, спрашивает он.

- Если комитет в школе используется исключительно для выбивания денег или обслуживает чьи-то интересы - это неправильно, и такой орган не нужен. К сожалению, такие случаи действительно есть. Но если родители объединятся для защиты интересов своих детей - это будет большим вкладом в работу школы и качество образования, - рассуждает директор опорной школы Славянска.

Отметим, что, по его мнению, реорганизацию нужно начинать с самого слова - «комитет». Его можно изменить на «рада» или «сообщество».

В то же время председатели классных родительских комитетов считают, что без этого органа «посыплется вся работа». Так, Марина Граховская, является бессменным членом родительского комитета, где учится ее сын-семиклассник. За долгие годы она выработала четкое понимание, чем именно должны заниматься классные комитеты.

- В нашем комитете 4 человека: казначей, закупщик, организатор и хозяйственник. У каждого есть четко расписанные обязанности, которые помогают справляться с поставленными задачами. Как бы ни возмущались родители на тему «комитет лишь собирает деньги», без этих трат обойтись не удастся. Их сумму мы стараемся определять еще на первом родительском собрании в начале года. Деньги тоже сдаем сразу, их помесячная разбивка себя не оправдала. В сумму входят хозяйственные нужды, организация праздников, подарки, экскурсии. На ремонт сдаем отдельно, - рассказывает мама-активист.

По словам Марины, сбор денег происходит как наличными, так и онлайн. Второй способ в последний год приобретает все больше сторонников. Кроме того, он позволяет быстро отчитаться о потраченных суммах.

Комитетчица рассказывает, что, помимо заявленных позиций, этот классный орган помогает навести дисциплину в классе - вплоть до того, что родители иногда посещают уроки, и разбирает конфликты, разразившиеся между участниками учебного процесса.

- Комитеты нужны. Даже если забрать у них «денежную» функцию, нам найдется, чем заняться, - считает Марина Граховская.