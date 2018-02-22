Актеры из Ивано-Франковска заставили славянцев смеяться и плакать

Название театра соответствует его возрасту, ибо театральный проект появился всего 2 года назад. В декабре 2016-го горсовет Ивано-Франковска сделал его коммунальным учреждением департамента культуры. Творческому коллективу предоставили помещение, актеров и других сотрудников официально трудоустроили, позволив экспериментировать и развиваться. Театралам Славянска о таком уровне взаимодействия с властью приходится только мечтать.

Жанр представленной в "Теплице" постановки анонсировался как "грустная комедия". И это оказалось правдой - во время спектакля эмоциональная амплитуда аудитории колебалась от смеха до слез. В основе сюжета лежит трогательная история о потерявшейся собаке Бульке, которая прибилась к вечно занятому работнику, обслуживающему железнодорожные холодильники. Оставлять собаку на время командировок было не с кем, и мужчина привел ее на пункт утилизации животных. Третий персонаж пьесы - сотрудница этого учреждения.

Передавать только словами то, что нужно воспринимать в комплексе - со светом, звуком, с вдохновенной игрой актеров - невыполнимая миссия. Поэтому просто отметим, что перфоманс ставит много вопросов из сферы морали и мировосприятия. И главное - стимулирует к поиску ответов на них, как минимум, перед самим собой. Театральной труппе зрители аплодировали стоя.

Остается добавить, что спектакль "Собака" поставлен по пьесе Валентина Красногорова. Режиссер постановки - руководитель «Нового театра» Тарас Бенюк. В Славянске творческая резиденция пробыла чуть больше суток, успев сделать два выступления: после аншлага в «Теплице» молодые актеры представили постановку военнослужащим в/ч 3035. По возвращении домой ребята в соцсетях поблагодарили команду "Теплицы" за возможность выступить в. Славянске, выразили сожаление, что не успели познакомиться с местными достопримечательностями и намерение восполнить это во время следующего творческого тура.