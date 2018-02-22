В Славянске возрождается «Весенний фристайл»

После четырехлетнего перерыва в Славянске вновь намечается проведение открытого фестиваля брейк-данс культур «Весенний фристайл». В этом году мероприятие состоится 10 марта в Центре культуры и окружающей среды (ДК железнодорожников).

Гостями и судьями фестиваля станут эксперты в области брейка и хип-хопа из Киева, Харькова, Днепра, Запорожья и других городов Украины, а также танцоры, тренеры и педагоги из Донецкой и Луганской областей. Организаторами мероприятия выступили инициативные группы «Брэйкинг-восток», «CFS_TOLOKA» и «Hot Funky Events».

Руководитель группы «Брэйкинг-восток» Андрей Котляров говорит, что главной целью инициативы является возрождение хип-хоп культуры. «До 2014 года в каждом городе было по 2-3 секции, а в Донецкой области проходили до четырех мероприятий в месяц. Потом многие разъехались, и все вернулось до уровня середины 90-х», - говорит он. Между тем, многие хип-хоперы остались, и организаторы «Весеннего фристайла» намерены их объединить и вдохнуть в движение новую жизнь. К настоящему моменту мероприятием заинтересовались более десяти тысяч человек.

Фестиваль будет включать несколько тематических направлений, в рамках него гости смогут пообщаться и поделиться опытом. Стартует мероприятие в 12:00, подведение итогов и официальная часть начнутся в 17:00. Организаторы приглашают принять участие всех желающих.