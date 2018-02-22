Памяти Анатолия Шамрая: славянцам представили новый выпуск «Святогорского альманаха»

Знакомство публики с новым сборником научных работ об археологических исследованиях истории Славянщины и Святогорья состоялось в центральной городской библиотеке 14 февраля.

Посвящение коллеге

В этом году традиционная презентация краеведческого издания "Святогорский альманах" содержала элемент печали, ведь совсем недавно из жизни ушел активный исследователь истории родного края, старший научный сотрудник городского краеведческого музея Анатолий Шамрай. Поскольку в сборник вошли и его труды, а также, учитывая его вклад в местное и отечественное краеведение, земляку посвятили отдельный сегмент мероприятия.

Кроме отдельного стенда с научными работами Анатолия Шамрая, аудитории представили не публиковавшиеся ранее фото- и видеоматериалы об археологических разведках и экспедициях, в которых он участвовал. Комментировал демонстрацию руководитель Святогорского государственного историко-архитектурного заповедника Владимир Дедов. Он много лет тесно сотрудничал с Анатолием Шамраем в сфере изучения и сохранения культурного наследия.

В кулуарах мероприятия журналисты "ТВ плюс" узнали, что общественность готовит обращение о присвоении известному земляку статуса Почетного гражданина города Славянска.

Презентация изданий

Публике представили два издания: "Святогорский альманах - 2017" и иллюстрированный каталог археологической выставки "Материальная и духовная культура населения Подонцовья в период средневековья VIII-XIV вв. на примере городища «Царицыно» (Маяцкое). Сама выставка состоялась в Святогорске в сентябре 2016 года. Обобщить и подготовить материалы к изданию составители успели лишь в прошлом году.

Как рассказал Владимир Дедов, собранный на выставке материал представляет попытку проследить средневековую историю Подонцовья на примере одного населенного пункта. Каталог включает в себя описание городища "Царицыно", историю его археологических исследований и содержит разделы о различных сферах жизни населения городища (земледелие и животноводство, военное дело, охота, рыбалка, прядение и ткачество, жилой инвентарь, керамическая посуда, деревообрабатывающее и косторезное производство, металлургия и металлообработка, торговля, духовная культура). Здесь же приведены описания 1371-го экспоната выставки. Тираж издания - 500 экземпляров.

Более широкий тематический диапазон охватывает сборник новейших научных работ "Святогорский альманах - 2017", ежегодно издаваемый на базе историко-архитектурного заповедника. В этом выпуске представлены наработанные за год материалы археологических исследований, методологические разработки в области музееведения, исследования истории и охраны памяток культуры. Отдельными разделами выделены историография и источники, а также материалы к юбилейным датам. Альманах издан в Харькове тиражом 180 экземпляров.

Подробнее познакомиться со сборниками можно в центральной городской библиотеке и других учреждениях, куда будет передана благотворительная часть тиража. Остальные экземпляры поступили в свободную продажу.