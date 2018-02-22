В святогорской школе объявлен карантин

В связи с высоким уровнем заболеваемости с понедельника, 19 февраля, была закрыта на карантин святогорская школа. Об этом сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский.

В школах Славянска учебный процесс проходит в обычном режиме. Благо, заболеваемость ОРВИ в городе пошла на спад: по данным заместителя главврача Славянского лабораторного центра Павла Чуканова, в течение прошлой недели она не превышает эпидпорога как среди населения в целом, так и среди детей школьного возраста в частности.