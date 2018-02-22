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Фотофакт

Масленица: из невошедшего

Славянск примет областной конкурс чтецов

Антон Скворцов
22 февраля 2018 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске пройдет областной конкурс чтецов, поэтов и художников, посвященный Владимиру Сосюре.

Мероприятие состоится 23 февраля в центральной библиотеке. Начало в 11:00. 

В качестве почетного гостя будет присутствовать правнук поэта Алексей Сосюра.

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Комментарии к статье «Славянск примет областной конкурс чтецов»

В Славянске пройдет областной конкурс чтецов, поэтов и художников, посвященный Владимиру Сосюре.

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