Возложение цветов и час памяти: в Славянске почтили героев Небесной сотни

|23 февраля 2018
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Прошло четыре года с момента гибели на столичном Майдане участников Революции достоинства. Указом президента Украины от 11 февраля 2015 года был учрежден памятный день по увековечиванию подвига погибших. Этот день, 20 февраля, Славянск встретил несколькими тематическими мероприятиями.
В 10:00 возле здания СБУ состоялось возложение цветов к памятной доске героя Украины Владимира Рыбака, чье имя также включено в список Небесной сотни. В ходе небольшого митинга звучали не только слова благодарности отдавшему жизнь патриоту, но и упрек в адрес отечественной бюрократии, затягивающей оформление социальный помощи семьям погибших героев.
Основное мероприятие – торжественный «Час памяти» - началось в большом зале исполкома в 11:00. На нем присутствовали учащиеся школ Славянска, работники исполкома и немногочисленные представители общественности. За время, минувшее с момента трагических событий на улицах Институтской и Грушевского, появилось немало видеороликов, в которых участники Революции достоинства рассказывают о тогдашней атмосфере в центре столицы и о собственном видении происходящего. Один из таких роликов стал прологом для подготовленного городской властью мероприятия. Вживую перед аудиторий выступил житель Славянска Николай Тишаков, который более двух месяцев принимал участие в Евромайдане и на собственном опыте прочувствовал его энергетику. Активист признался, что, бывая в Киеве, обязательно приходит на то место, где стояла палатка его сотни, вспоминает лица и имена революционеров, с которыми приходилось отстаивать идеалы свободы и демократии. Вспоминает, что рядом с ним были представители разных регионов, религиозных конфессий, возрастных групп и социальных категорий – никакого деления на Запад и Восток при этом не существовало и в помине.
Скептикам Майдана, твердящим, что зима 2014-го ввергла Украину в хаос, славянец заочно ответил, что Революция достоинства еще не завершилась. Просто процесс пробуждения гражданского общества перешел в другую фазу. Конечно, многие задачи Майдана остались нерешенными, и разочарование украинцев в нынешней власти растет по широкому спектру вопросов – от расследования убийств героев Небесной сотни до демократических преобразований в государстве. Законы истории неотвратимы, и их темпы зависят от множества факторов. Сегодня народ Украины переживает сложный период исторической «переплавки», сопряженный с войной, потерями родных и близких, тяжелым экономическим положением и необходимостью коренных преобразований. На сколько лет или поколений эти преобразования растянутся – зависит от каждого гражданина, независимо от того, считает ли он себя участником общественной трансформации.
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Приветствую, гость! Вход
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• Как в Славянске весну встречали
• В Славянске отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана
• Возложение цветов и час памяти: в Славянске почтили героев Небесной сотни
• Участник АТО через суд восстановился на работе в школе искусств
• Мать сообщила в полицию о том, что сын курит травку
• Как спасатели проводят профилактическую работу с населением
• Полиция освободила детей, которых угрожал убить собственный отец
• На БЗС микроавтобус сбил человека
• Споры о судьбе «Лесной сказки» продолжаются
22 февраля 2018
• «Наш дом - Славянск» призывает горожан бороться за воду
• Славянск примет областной конкурс чтецов
• Нарушители правил благоустройства станут известны всем
• Сколько денег надо на медицину
• Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы
• В святогорской школе объявлен карантин
• У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки
• На Центральной кронируют тополя
• Кто отремонтирует обвалившуюся кровлю районной ветлечебницы
• Что делать, если газета не дошла до адресата
• Опорную школу обещают открыть к началу учебного года
• Планов громадье: «Сказку» отдать, игорный бизнес легализовать и построить Кремниевую долину
• Центр админуслуг откроется в июне, а «Прозрачный офис» - до конца года
• Славянцам предлагают сообща построить в Шелковичном парке крепость Тор
• Краеведы просят сохранить историческую память Славянска
• Памяти Анатолия Шамрая: славянцам представили новый выпуск «Святогорского альманаха»
• В Славянске возрождается «Весенний фристайл»
• Актеры из Ивано-Франковска заставили славянцев смеяться и плакать
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Комментарии к статье «Возложение цветов и час памяти: в Славянске почтили героев Небесной сотни»
Прошло четыре года с момента гибели на столичном Майдане участников Революции достоинства. Указом президента Украины от 11 февраля 2015 года был учрежден памятный день по увековечиванию подвига погибших. Этот день, 20 февраля, Славянск встретил несколькими тематическими мероприятиями.