В Славянске отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана

В минувший четверг, 15 февраля, исполнилась 29 годовщина со дня окончания войны в Афганистане, которая длилась с 1979 по 1989 год. В Славянске дату отметили митингом, который, по традиции, прошел в сквере возле памятника воинам-афганцам.

Участие в мероприятии приняли воины-интернационалисты, родные и близкие погибших, представители городского руководства и силовых структур, а также учащиеся Славянского профессионального машиностроительного лицея.

На митинге выступили заместитель городского головы Дмитрий Сиваш, военный комиссар Славянского ОГВК Борис Балан, преподаватель военной подготовки СПМЛ, майор в отставке Виталий Бойко, председатель общественной организации «Содружество ветеранов пограничных войск» Виктор Винниченко, участник боевых действий в Афганистане Павел Мосенцев. Выступавшие говорили о войне, которая стала одной из трагических страниц отечественной истории, бойцах, которые с честью исполняли воинский долг. Каждого из двадцати двух славянцев, погибших в ходе боевых действий, вспомнили поименно и почтили их память минутой молчания.

Здравствующим интернационалистам, многие из которых сегодня продолжают служить в Вооруженных Силах Украины и передают боевой опыт молодому поколению бойцов, пожелали крепкого здоровья, счастья, добра, мира и благополучия.

В завершение митинга собравшиеся возложили к памятнику афганцам живые цветы.