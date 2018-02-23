Как в Славянске весну встречали

В текущем году проводы зимы проходили в Славянске с особым размахом - народные гуляния были организованы не только в микрорайонах, но и в некоторых учебных и внешкольных заведениях.

Отмечать окончание масляной недели горожане начали еще с пятницы, 16 февраля, хотя самой насыщенной мероприятиями стала суббота. В этот день с подачи местных депутатов массовые гуляния прошли во многих микрорайонах. Каждый праздник содержал свою изюминку, хотя в наборе компонентов - конкурсы, блины и сожжение чучела - все они совпадали. Традиционно масштабным получилось событие на Славкурорте, где свою лепту внесли военнослужащие 95-й бригады, приготовившие для участников гуляний вкусное угощение. А для сквера «Мечта» праздничное прощание с зимой оказалось первым звеном в запланированной на этот год цепи мероприятий. Но центральным действом событийного цикла стало, безусловно, народное гулянье, проходившее в воскресенье, 18 февраля, на Соборной площади.

В канун праздника коммунальные службы освободили площадь от снежных торосов, но избавить территорию от луж им не удалось. На это неудобство невольно обратили внимание все пришедшие сюда люди. В данном контексте уместно вспомнить о проекте реконструкции центральной площади Славянска, затерявшемся где-то в коридорах власти. В обращенной к гуляющей публике речи мэр Славянска Вадим Лях, в дань Прощенному воскресенью, попросил у горожан и гостей города прощения.

Тем не менее, пасмурное небо над головой и лужи под ногами не сильно повлияли на атмосферу народного гуляния, ведь поводы к хорошему настроению здесь все же преобладали. По периметру Соборной работали различные локации: выставка-продажа работ местных мастеров-ремесленников; прилавки с "вкусняшками", выставленные заведениями общественного питания; зона спортивных состязаний, подготовленная городским центром "Спорт для всех", и презентационная площадка от общественного объединения "Друзья парка "Шелковичный". Они воспользовались случаем, чтобы познакомить земляков с запланированными проектами и привлечь в свои ряды новых сторонников.

На протяжении всего празднования на сцене выступали местные творческие коллективы и звучали рассказы о народных обрядах и их значении. Помимо Масленицы, ведущие вспомнили украинскую традицию - праздник Колодий, в честь которого состоялась битва хороводов. Участие в ней приняли 13 команд из общеобразовательных заведений города. Кроме того, к общегородскому гулянию школьники подготовили парад ростовых кукол.

Апофеозом мероприятия стало зрелищное файер-шоу, плавно перешедшее в сожжение чучела. После этого люди – а их собралось на Соборной площади несколько сотен - стали расходиться по домам. Удался ли праздник - судить горожанам, но с понедельника в небе над Славянском после долгого перерыва снова появилось солнце, а значит, в главном все сработало.