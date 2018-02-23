Chanel выпустил коллекцию спортивного инвентаря

Бесспорно, что маленькое черное платье от Chanel - вещь универсальная, и прослужит вам не один модный сезон. Но этой весной пренебрегите скучной классикой - выберите черный глянцевый бумеранг. Модный дом Chanel выпустил коллекцию спортивных принадлежностей.

Возможно, это не такая практичная покупка, но не менее модная. В новую спортивную коллекцию французской марки вошли принадлежности для не самых предсказуемых и фешенебельных видов спорта. Никаких клюшек для гольфа или формы для игры в конное поло, только набор для демократичного пинг-понга. Кроме того, в коллекцию входит набор для тенниса: ракетки для большого тенниса и мячи в черном кожаном чехле, напоминающем по стилистике знаменитую сумочку от Chanel.

Любительницы более экстремальных видов спорта тоже найдут спортивный аксессуар себе по душе в новой коллекции. Тем, кто увлекается серфингом, возможно, приглянется черный падлборд с минималистичным логотипом. Если вы домосед, выберетесь на прогулку хотя бы в парк около дома с бумерангом Chanel. Только будьте аккуратнее и не ударьте кого-нибудь.

Вся коллекция выполнена в стильной черно-белой цветовой гамме. Каждый предмет можно в равной степени считать, как спортивным инвентарем, так и модным аксессуаром. Все вещи из коллекции имеют характерный логотип дома Chanel.

Напомним, в январе 2013 года, Карл Лагерфельд не позволил поклонницам Chanel расстаться с любимой маркой даже на горнолыжном склоне. Модный дом представил новое творение из своей коллекции товаров для спорта - лыжи Blue Polaire. Этот спортивный инвентарь был изготовлен из легкого розового дерева, заламинированного специальным образом, чтобы придать лыжам прочность, передает Popcornnews. Аксессуар выполнен в голубом цвете и, разумеется, украшен фирменным символом Chanel. Стоимость спортивного снаряда варьируется от $2 тыс до $4 тыс.