Как провести эффективную СМС рассылку по Киеву

|23 февраля 2018
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Обширная абонентская база, минимальная стоимость одного контакта (менее 50 коп.), доступность такой опции, как таргетинг по месту проживания, возрасту, уровню дохода, – вот главные преимущества СМС рассылки.
Специфика формата позволяет в ряде случае считать данный вид продвижения наиболее перспективным рекламным инструментом. Если учесть, что среди абонентов практически отсутствуют люди, не читающие пришедшие сообщения, СМС рассылку можно поставить выше телевидения по качеству взаимодействия с аудиторией.
Фраза «СМС рассылка Киев» является одним из наиболее популярных интернет-запросов, касающихся рекламной деятельности. Причин тому множество:
СМС находит 99% абонентов, где бы они ни пребывали. В считанные минуты рекламный текст может быть отправлен сотням тысяч человек, и, если верить данным исследователей, они его прочтут в течение трёх минут. Только редкие получатели ознакомятся с пришедшим СМС через несколько часов, и этим можно пренебречь.
В глазах владельца мобильного телефона отправитель СМС-рекламы выступает в роли источника полезной информации, если только не спамить и предлагать реальную выгоду для клиента. Получив сообщение о предпраздничных скидках, любой получатель примет информацию к сведению, радуясь возможности хорошо сэкономить.
СМС может работать буквально в любой рыночной нише, а в некоторых случаях рассылка текстовой рекламы годами продвигает бизнес, позволяя поддерживать живую связь с постоянными клиентами и покупателями.
СМС великолепно справляется с поставленными задачами, когда рассылка производится по белой базе, полученной легальными методами. Когда потребитель сам предоставляет номер своего телефона (например, при заказе продуктов на дом или при оформлении кредитки), к пришедшим сообщениям он относится намного лояльнее. Кроме того, инициатор рассылки может структурировать свою базу, разбив её на категории согласно истории покупок каждого из клиентов, что позволяет работать с покупателем индивидуально. Персонификация с учётом предыдущей активности повышает эффективность рассылки многократно.
Коммерческий результат SMS-рассылки зависит от нескольких факторов: интересный с точки зрения потребителя продукт нужно еще правильно преподнести, грамотно сформулировав предложение и придав ему подобающий вид. Трудно надеяться на успех, если текст будет набран неудобочитаемой латиницей, а суть самого предложения неочевидна и не имеет признаков стимула к действию.
Избежать типичных ошибок помогут специалисты рекламного агентства «Соната» http://adv-sonata.com/, имеющие многолетний опыт проведения успешных рекламных кампаний с использованием СМС-рассылки. Здесь рекламодателю предложат огромные базы номеров, поработав с которыми можно отобрать номера наиболее вероятных покупателей продукта.
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• Полиция освободила детей, которых угрожал убить собственный отец
• На БЗС микроавтобус сбил человека
• Споры о судьбе «Лесной сказки» продолжаются
• Chanel выпустил коллекцию спортивного инвентаря
22 февраля 2018
• «Наш дом - Славянск» призывает горожан бороться за воду
• Славянск примет областной конкурс чтецов
• Нарушители правил благоустройства станут известны всем
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• Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы
• В святогорской школе объявлен карантин
• У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки
• На Центральной кронируют тополя
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Комментарии к статье «Как провести эффективную СМС рассылку по Киеву»
Обширная абонентская база, минимальная стоимость одного контакта (менее 50 коп.), доступность такой опции, как таргетинг по месту проживания, возрасту, уровню дохода, – вот главные преимущества СМС рассылки.