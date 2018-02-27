В Славянске почтили память Романа Напрягло

|27 февраля 2018
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Накануне годовщины гибели украинского воина Романа Напрягло на Соборной площади состоялся митинг-реквием.
Заявленное на 24 февраля мероприятие анонсировалось, как шествие по центральным улицам города. Но в процессе его подготовки организаторы изменили формат и ограничились митингом на площади. Участие в нем приняли около 30 человек. Традиционным атрибутом мероприятия стал баннер с портретом погибшего морпеха и зажженные в его честь файеры.
Поскольку сценарий митинга специально не разрабатывался, всем желающим просто предложили подойти к микрофону и высказаться. С теплотой и скорбью вспоминали Романа знавшие его люди. Убитого вражеским снайпером славянца вспоминали как доброго отзывчивого, всегда готового прийти на помощь человека. Много говорилось о его патриотической позиции, побудившей парня вступить во всеукраинское общественное объединение «Сокол» и активно заниматься волонтерской деятельностью. В этом качестве юноша много раз побывал на передовой, а как только завершил обучение в СКНАУ, сразу заключил контракт с ВСУ и отправился служить в составе 36-го батальона морской пехоты. 26 февраля 2017 года возле села Пикузы Волновахского района Роман Напрягло бросился вытаскивать из-под обстрела раненого побратима и попал под смертельный выстрел снайпера. На момент гибели бойцу едва исполнилось 20 лет.
Но как бы ни горька была утрата, ее нужно воспринимать, прежде всего, как стимул к активному противостоянию антиукраинским процессам на внешних рубежах и внутри государства - таким был главный тезис в речах выступающих. Каждая новая жертва российско-украинской войны лишь увеличивает счет, который будет выставлен врагу, говорили славянцы. Участники мероприятия выразили соболезнование и благодарность родителям Романа Напрягло за воспитание настоящего патриота, не пожалевшего для защиты родины своей жизни. Им также вручили награду добровольческого подразделения «Карпатська січ» - медаль имени Михаила Колодзинского, которой награждают раненых или погибших воинов.
Напомним, что недавно в ООШ №7, где учился погибший боец, открыли мемориальную доску с его именем.
Завершился митинг молитвой украинских националистов, под которую представители «Легиона свободы» зажгли файеры. По окончании мероприятия его участники поехали на кладбище микрорайона Северный, где возложили цветы на могилу Романа Напрягло.
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Накануне годовщины гибели украинского воина Романа Напрягло на Соборной площади состоялся митинг-реквием.