Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником

— 22 марта 2018 —

Необычно теплая зима и приходящий ей на смену снежный март постепенно становятся традицией. Шутки о чучеле Зимы, которое выжило в масленичном костре и мстит, и о марте, который вышел отработать за декабрь, потому что тот за него уже выходил, похоже, будут для нас суровой правдой жизни. Но можно ли, основываясь на погодных аномалиях, сделать вывод об изменении климата? Этот вопрос мы задали преподавателю естественных дисциплин СКНАУ Наталия Человьян.

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