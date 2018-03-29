На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия

Акция начнется в 14:00 с короткого брифинга, в ходе которого организаторы расскажут о проблемах насилия и инструментах противодействия этому явлению. После этого участникам события предложат разрисовать 24 фрагмента общей картины, которые позже соберут в одно изображение и запечатлеют с квадрокоптера. По окончании мероприятия, полученную картину подарят городу, чтобы разместить ее на крыше одного из зданий. Данная акция станет небольшим компонентом широкомасштабной программы ПРООН «Восстановление управления и содействие примирению в пострадавших от кризиса громадах Украины». Организаторы приглашают активных жителей Славянска присоединиться к проведению общественно важного мероприятия.