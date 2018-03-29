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Фотофакт

Фестивальные локации

На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия

Павел Коротенко
29 марта 2018 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В рамках информационной кампании «Насилию нет оправдания», которую реализует ПРООН в сотрудничестве с министерством МВД Украины и международным благотворительным фондом «Украинская фундация общественного здоровья», на центральной площади Славянска 3 апреля состоится тематическое мероприятие.

Акция начнется в 14:00 с короткого брифинга, в ходе которого организаторы расскажут о проблемах насилия и инструментах противодействия этому явлению. После этого участникам события предложат разрисовать 24 фрагмента общей картины, которые позже соберут в одно изображение и запечатлеют с квадрокоптера. По окончании мероприятия, полученную картину подарят городу, чтобы разместить ее на крыше одного из зданий. Данная акция станет небольшим компонентом широкомасштабной программы ПРООН «Восстановление управления и содействие примирению в пострадавших от кризиса громадах Украины». Организаторы приглашают активных жителей Славянска присоединиться к проведению общественно важного мероприятия. 

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Комментарии к статье «На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия »

В рамках информационной кампании «Насилию нет оправдания», которую реализует ПРООН в сотрудничестве с министерством МВД Украины и международным благотворительным фондом «Украинская фундация общественного здоровья», на центральной площади Славянска 3 апреля состоится тематическое мероприятие.

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