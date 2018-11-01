С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки

|1 ноября 2018
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Каждый рыболов знает о том, что ловить рыбу в местах ее зимовки недопустимо. Но мало кто задумывается, как важен для обитателей водоемов зимний период.
Это время рыба и другие водные жители проводят в состоянии оцепенения. Они почти не двигаются, как будто берегут свои силы, чтобы их хватило до наступления тепла. В холодное время года рыба становится абсолютно беззащитной. Она страдает не только от температуры окружающей среды, загрязнения водоемов, но и от недостатка кислорода.
Именно поэтому Закон Украины «О животном мире» предусматривает обозначение территорий, имеющих особое значение для зимовки рыбы. Единственной защитой для нее в этот период становятся зимовальные ямы. Это места массового сбора рыбы в углублениях дна речек и озер.
Как правило, в ямах сосредотачивается рыба одного вида. В проточных водоемах зимовальные ямы располагаются в самых глубоких местах с медленным течением. В озерах и водохранилищах - в местах выхода подземных ключей или в зоне впадения в реку.
Донецкий рыбоохранный патруль в соответствии с распоряжением руководства Государственного агентства рыбного хозяйства Украины от 22.10.2018 года, разработал интерактивную карту, в которой обозначены места зимовки рыбы. В нашей местности они расположены в акватории Северского Донца, Казенного Торца, Кривого Торца. Полный перечень зимовальных ям можно найти на сайте Государственного агентства рыбного хозяйства Украины: www.darg.gov.ua.
Согласно законодательству, рыбная ловля на зимовальных ямах строго запрещена. В соответствии с приказом Донецкого рыбоохранного патруля, запрет в Донецкой области вступил в силу с 1 ноября и продлится до начала весеннего нереста.
В этот период в водоемах общего пользования разрешается ловить рыбу удочками с блесной вертикального блеснения, с крючком не более №10, мормышкой, наживной и живцовой снастями. На одного рыбака может приходиться не более 5 крючков. За сутки разрешается вылавливать не более 3 кг рыбы.
Нарушители, вылавливающие водные биоресурсы на зимовальных ямах, будут привлечены к административной ответственности. Граждан, заметивших нарушителей, просят срочно сообщать об этом на всеукраинскую бесплатную «горячую линию» 0.(800).50-52-50
Неравнодушные жители города и района, желающие присоединиться к борьбе с недостатком кислорода в зимовальных ямах или сообщить об этом явлении, могут звонить на «горячую линию» управления Госрыбагентства в Донецкой области по телефону (06262) 2-99-04.
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• Общежитие на Торговой - выход не найден
• Каникулы закончились не для всех
• Спортсмены - гордость города
• Славянцы просят вернуть аппаратные совещания
• Процесс завершен: Славянская ООШ №14 возродилась в интернате №1
• Парк «Шелковичный»: ремонт легко начать, но трудно закончить
• «Черные лесорубы» или «рыбаки»: кого ранили в посадке под Славянском
• В Славянском горотделе - новый начальник. Пока «врио»
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• Патрульные задержали виновника аварии
31 октября 2018
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
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• Разгром «Королей и увольнение Лопетеги
• Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу
• Пять медалей украинских борцов
• Досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона
30 октября 2018
• Преимущества регистрации компании в ОАЭ
29 октября 2018
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Комментарии к статье «С 1 ноября запрещен лов рыбы в местах ее зимовки»
Каждый рыболов знает о том, что ловить рыбу в местах ее зимовки недопустимо. Но мало кто задумывается, как важен для обитателей водоемов зимний период.