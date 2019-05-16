Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня

Праздник Последнего звонка во всех школах Славянска пройдет в пятницу, 24 мая. Об этом рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова. Среди прочих, в нынешнем году они прозвенят для 1610 выпускников - 564-ти 11-классников и 1046 ученика 9 классов.

Отметим, что число 11-классников, по сравнению с прошлым годом, практически не изменилось. А вот девятиклассников стало на 100 человек больше. Увеличение произошло за счет экстернов, которые проживают на неподконтрольной территории, учатся дистанционно и получают свидетельства в Славянске.

По словам Марины Хохловой, среди выпускников общеобразовательных школ 41 человек претендует на медаль. 32 одиннадцатиклассника рассчитывают получить золотую награду и 9 - серебряную.

- Это лишь предварительные результаты. Окончательные показатели мы сможем назвать, когда будут известны результаты ВНО, которые также будут засчитываться как Государственная итоговая аттестация, - говорит замначальника отдела образования.

Напомним, что в прошлом учебном году на медали претендовали 35 выпускников. 11 из них подтвердить свои знания на ВНО не смогли.

Марина Хохлова также отметила, что вторник, 21 мая, и четверг, 23 мая, во многих школах Славянска будут неучебными. В эти дни проходят тестирования по математике и украинскому языку и литературе.

- Даже если школа не задействована в ВНО, в нем могут быть задействованы ее педагоги. И поэтому провести учебный процесс не удастся, - объяснила она.

Что касается выпускных, для девятиклассников они состоятся 7 июня. А вот 11-классники смогут выбрать день прощания со школой самостоятельно. Ориентировочно это будет 27-29 июня. Сейчас, как объяснили в гороо, школы утверждают даты и подают их в отдел образования.