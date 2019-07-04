День молодежи по-славянски: велосипедисты, волонтеры и Mс PoZitiv

В минувшее воскресенье, 30 июня, Славянск отмечал День молодежи. Праздник проходил на центральной площади города и продолжался целый день.

Самой массовой частью программы стал фестиваль "ВелоДвижОк", подготовленный платформой инициатив "Теплица" совместно с городским велоклубом "Тор". Финансовую поддержку мероприятию оказали отдел по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта, а также многочисленные спонсоры.

Напомним, что первый "ВелоДвижОк" состоялся в Славянске в прошлом году, в рамках организованного Киевской ассоциацией велосипедистов проекта "Крути педали". В этом году фестиваль проводили своими силами.

Регистрация участников началась с 9:30, и за полчаса набралось полторы сотни человек. Поскольку регистрацию проходили не все, точное число велосипедистов, участвовавших в фестивале, определить сложно. По мнению организаторов, в общей сложности их было не менее 300. Нужно отметить, что состав участников, равно как и модели велосипедов, на которых они приехали, был очень разномастным. Здесь можно было увидеть и современные импортные байки и патриархальные отечественные "Украины" - на фестиваль записывали всех. За исключением, разве что, малышей на самокатах. Впрочем, их тоже допустили к участию в конкурсной программе.

Первым этапом праздника был массовый велозаезд по улицам города. После него начались конкурсы: на самый медленный и самый быстрый заезд, на приседание с велосипедом, на умение маневрировать, на лучший велосипедный образ и т. д. Победители получали призы и почетные дипломы.

Отдельным элементом программы был велоквест. Точнее, их было даже два: от организаторов и от частного пункта велопроката. Второй оказался настолько сложным, что все 11 заданий не выполнила ни одна из команд. Поэтому награда досталась набравшим наибольшее количество баллов.

Помимо динамичных составляющих фестиваля, на Соборной площади работали несколько стационарных локаций: веломастерская, фотозона и зона неформального общения "Под дубком". Учитывая, что народ съехался со всей Донецкой области и даже из-за ее пределов, общение получилось оживленным - сторонники велодвижения заводили новые знакомства, обменивались контактами, опытом организации "велопокатушек" и намечали новые совместные маршруты.

Вторая половина праздника началась более концептуально. С 16:00 до 18:00 на площади работали активисты молодежного центра "Арт-пространство "Happy Hub", проводившие для всех желающих тренинги и диспуты на тему волонтерского движения: его задач, целей и возможностей. Этот фрагмент программы назывался "Лаборатория полезного досуга".

Ближе к вечеру отмечающая свой праздник молодежь начала группироваться у центральной сцены. Здесь с 19:30 начали выступление приглашенные в Славянск гости - победитель всеукраинского турнира Мс PoZitiv и резидент харьковского ночного клуба "Радмир" Dj Heat Shot. Завершающая праздничный день молодежная дискотека продолжалась до 22:00.