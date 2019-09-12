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Фотофакт

Славянск праздничный

Активисты Ивано-Франковщины приехали перенимать опыт в Славянск

Светлана Вьюниченко
12 сентября 2019 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На протяжении двух дней, 9-10 сентября, в Славянске гостила делегация из Ивано-Франковской области (на фото). Визит был организован организацией «Молода Просвіта» при поддержке агентства USAID.

Жители города, принимающие участие в общественных движениях, привыкли, что в Славянск часто приезжают украинские и зарубежные гости с целью поделиться опытом и знаниями. Иванофранковцы, как выяснилось, наоборот, приехали опыт перенимать. 

Проект, в котором приняли участие территориальные громады Прикарпатья, называется «Укрепляем громады, объединяя Украину». По словам его руководителя Евгении Бардяк, в Донецкой области гораздо лучше, чем на западе страны развиты общественные пространства. Их изучение и стало целью поездки.

В Славянске гости посетили центральную библиотеку, коворинг-кафе «Просто кава», платформу инициатив «Теплица» и Top Place в «Монополии Крона». 

- Я много раз была на Донбассе, - говорит Евгения Бардяк. - И каждый раз он открывается для меня с другой стороны. - В этот визит мы увидели, как через инструмент «общественное пространство» строится низовая демократия, развивается гражданское общество. Мы надеемся найти здесь партнеров, с которыми будет делать нашу страну более открытой для каждого человека.

Все участники поездки уже имеют проекты построения платформ инициатив в своих городах. Например, Светлану Видаль из города Бурштин заинтересовало открытое пространство библиотеки им. Петренко. В ее громаде нечто подобное должно появиться также на базе городской библиотеки.

- Это будет платформа, куда сможет прийти каждый. Здесь все общественные организации смогут проводить свои мероприятия, лекции, тренинги, собрания. Поэтому нам важно своими глазами увидеть, как это организовано в Славянске, - говорит участница проекта. 

Ольга Клименко переехала в Ивано-Франковскую область из Донецка. У нее был опыт взаимодействия с открытыми пространствами в Днепре. Молодой аматорский театр искал место для постановки пьесы. Найти его удалось в местной платформе инициатив. 

- Такие пространства действительно объединяют Украину. Они уже появились на востоке. Теперь должны возникнуть и на западе, - говорит она.  

Всего за неделю активистам из Ивано-Франковска предстоит побывать в шести городах. Кроме Славянска, в списке значатся Краматорск, Дружковка, Святогорск, Константиновка и Бахмут. Ознакомительные сессии будут идти параллельно с экскурсионной программой.

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Комментарии к статье «Активисты Ивано-Франковщины приехали перенимать опыт в Славянск»

На протяжении двух дней, 9-10 сентября, в Славянске гостила делегация из Ивано-Франковской области (на фото). Визит был организован организацией «Молода Просвіта» при поддержке агентства USAID.

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