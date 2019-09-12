Активисты Ивано-Франковщины приехали перенимать опыт в Славянск

|12 сентября 2019
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На протяжении двух дней, 9-10 сентября, в Славянске гостила делегация из Ивано-Франковской области (на фото). Визит был организован организацией «Молода Просвіта» при поддержке агентства USAID.
Жители города, принимающие участие в общественных движениях, привыкли, что в Славянск часто приезжают украинские и зарубежные гости с целью поделиться опытом и знаниями. Иванофранковцы, как выяснилось, наоборот, приехали опыт перенимать.
Проект, в котором приняли участие территориальные громады Прикарпатья, называется «Укрепляем громады, объединяя Украину». По словам его руководителя Евгении Бардяк, в Донецкой области гораздо лучше, чем на западе страны развиты общественные пространства. Их изучение и стало целью поездки.
В Славянске гости посетили центральную библиотеку, коворинг-кафе «Просто кава», платформу инициатив «Теплица» и Top Place в «Монополии Крона».
- Я много раз была на Донбассе, - говорит Евгения Бардяк. - И каждый раз он открывается для меня с другой стороны. - В этот визит мы увидели, как через инструмент «общественное пространство» строится низовая демократия, развивается гражданское общество. Мы надеемся найти здесь партнеров, с которыми будет делать нашу страну более открытой для каждого человека.
Все участники поездки уже имеют проекты построения платформ инициатив в своих городах. Например, Светлану Видаль из города Бурштин заинтересовало открытое пространство библиотеки им. Петренко. В ее громаде нечто подобное должно появиться также на базе городской библиотеки.
- Это будет платформа, куда сможет прийти каждый. Здесь все общественные организации смогут проводить свои мероприятия, лекции, тренинги, собрания. Поэтому нам важно своими глазами увидеть, как это организовано в Славянске, - говорит участница проекта.
Ольга Клименко переехала в Ивано-Франковскую область из Донецка. У нее был опыт взаимодействия с открытыми пространствами в Днепре. Молодой аматорский театр искал место для постановки пьесы. Найти его удалось в местной платформе инициатив.
- Такие пространства действительно объединяют Украину. Они уже появились на востоке. Теперь должны возникнуть и на западе, - говорит она.
Всего за неделю активистам из Ивано-Франковска предстоит побывать в шести городах. Кроме Славянска, в списке значатся Краматорск, Дружковка, Святогорск, Константиновка и Бахмут. Ознакомительные сессии будут идти параллельно с экскурсионной программой.
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• Литва-Украина - 0:3: победа на классе
• Виргил ван Дейк – игрок сезона Лиги чемпионов
• 19-й шлем Надаля, достижение Андрееску
• «Славянск» поделил очки с «Долиной»
• Кубок Украины по кикбоксингу: у Ефимцева - «золото», у Богданова – «бронза»
10 сентября 2019
• Пуховик – тепло и стильно с Md Fashion
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
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На протяжении двух дней, 9-10 сентября, в Славянске гостила делегация из Ивано-Франковской области (на фото). Визит был организован организацией «Молода Просвіта» при поддержке агентства USAID.