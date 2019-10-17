В Святогорске начались работы по строительству базы олимпийского резерва. Народ протестует

В Святогорске сделан первый шаг к обустройству спортивного парка с олимпийской базой. На данный момент на месте будущего строительства идут работы по землеустройству. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Спасибо депутатам Святогорского городского совета, которые дали разрешение на проведение землеустройства. Эти работы уже начались: проводится обследование участка, определяются границы», - пишет он.

Председатель ОГА добавил видео с визуализацией будущего комплекса и его привязкой к местности. По словам начальника управления физической культуры ДонОГА Владимира Мыцыка, эти работы по плану продлятся месяц.

Затем проект пройдет экспертизу в Киеве. После экспертов свое слово вновь скажут местные депутаты. Им нужно будет утвердить план застройки. И лишь тогда ДонОГА сможет приступить к работе.

Напомним, что решение о выделении земельного участка для строительства олимпийской базы депутаты святогорского горсовета долго откладывали и наконец приняли в начале сентября нынешнего года. Участок в 20 га располагается на ул. Курортной, возле реликтовой дубовой рощи.

Этот фактор и вызывает недовольство части населения города. Активисты создали группу в соцсетях «Сохранение дубовой рощи г. Святогорска». В суд подан иск об отмене решения сессии. По мнению общественников, несмотря на заверения чиновников, дубовая роща и заливной луг пострадают от строительства.