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В Славянске прибавилось матерей-героинь

Светлана Вьюниченко
9 января 2020 Просмотров: 17 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Праздничным оказалось заседание исполкома, состоявшееся 3 января. Городской голова Вадим Лях вручил памятный знак «Мать-героиня» жительнице Славянска Татьяне Губарь (на фото). Почетное звание ей было присвоено указом президента 7 декабря минувшего года.

Татьяна Губарь воспитывает шестерых детей. В семье подрастают 5 девочек и мальчик. Младшему ребенку - 3 года, старшей - 17 лет. 

Свою долю поздравлений получила автор проекта «Скульптруный парк Арт-хуторок» Валентина Стельмах. Этот проект, реализованный на Славкурорте в рамках программы «Бюджет участия-2019», занял третье место в областном конкурсе «Лучшие практики общественного бюджета». Победительнице вручили диплом Донецкой ОГА и памятные подарки.

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Комментарии к статье «В Славянске прибавилось матерей-героинь»

Праздничным оказалось заседание исполкома, состоявшееся 3 января. Городской голова Вадим Лях вручил памятный знак «Мать-героиня» жительнице Славянска Татьяне Губарь (на фото). Почетное звание ей было присвоено указом президента 7 декабря минувшего года.

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