|9 января 2020
|Просмотров: 17
|
Праздничным оказалось заседание исполкома, состоявшееся 3 января. Городской голова Вадим Лях вручил памятный знак «Мать-героиня» жительнице Славянска Татьяне Губарь (на фото). Почетное звание ей было присвоено указом президента 7 декабря минувшего года.
Татьяна Губарь воспитывает шестерых детей. В семье подрастают 5 девочек и мальчик. Младшему ребенку - 3 года, старшей - 17 лет.
Свою долю поздравлений получила автор проекта «Скульптруный парк Арт-хуторок» Валентина Стельмах. Этот проект, реализованный на Славкурорте в рамках программы «Бюджет участия-2019», занял третье место в областном конкурсе «Лучшие практики общественного бюджета». Победительнице вручили диплом Донецкой ОГА и памятные подарки.
9 января 2020
• Матвей + Варвара: какие имена славянцы давали своим детям в 2019 году
• В Славянске прибавилось матерей-героинь
• Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году
• Лучшим спортсменам Славянска вручили денежные премии
• В Славянске культивируются 40 видов спорта. Многие - бесплатно
• Часовню семьи Залесских законсервировали до лучших времен
7 января 2020
• Работоспособные ноутбуки европейского качества
26 декабря 2019
• К Славянску присоединят Райгородок и Маяки. Святогорск - под вопросом
• Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году
• В Славянске за день закрыли все игорные заведения
• Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных
• Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ
• Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела
• За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек
• ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО
• В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа
• В школе №16 новаторски подошли к инклюзивному обучению
• Как сделать праздник безопасным
• Сбил и оставил умирать - смертельное ДТП в Святогорске
• У нетрезвого водителя нашли амфетамин
• Азартные игры: разбогатеть или обеднеть
• Успех «Ливерпуля» в Дохе, провал «Ювентус» в Эр-Рияде
• Роберт Левандовски - лучший бомбардир
• Славянские гимнасты собрали урожай медалей в Бахмуте
• 15 наград и лидерство в командном зачете на чемпионате по дзюдо
• На турнире по рукопашному бою в Славянске выступили 100 спортсменов
• Елена Мартынкова – бронзовый призер чемпионата Украины по шахматам
• Определены лауреаты футбольного сезона среди аматоров
25 декабря 2019
• Эпиляция бикини - что выбрать?
22 декабря 2019
• Столярная продукция для оформления интерьера жилого помещения
— 9 января 2020 —
В первом новогоднем выпуске «ТВ плюс» традиционно рассказывает о том, как называли своих детей жители города в прошедшем году.
— 9 января 2020 —
В последних числах декабря в исполкоме состоялось торжественное собрание, в рамках которого спортсмены и их тренеры получили денежные вознаграждения за успехи, достигнутые в 2019 году.
— 9 января 2020 —
В Славянске в прошлом году работали 13 спортивных клубов, 8 федераций по видам спорта, 7 частных фитнес-клубов, 4 клуба бально-спортивных танцев. Об этом на заседании исполкома доложил специалист отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Артем Юлдашев.
— 7 января 2020 —
Европейская техника популярна во всем мире. И это касается как новых, так и поддержанных устройств, бывших в употреблении.
Приветствую, гость! Вход
9 января 2020
• Матвей + Варвара: какие имена славянцы давали своим детям в 2019 году
• В Славянске прибавилось матерей-героинь
• Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году
• Лучшим спортсменам Славянска вручили денежные премии
• В Славянске культивируются 40 видов спорта. Многие - бесплатно
• Часовню семьи Залесских законсервировали до лучших времен
7 января 2020
• Работоспособные ноутбуки европейского качества
26 декабря 2019
• К Славянску присоединят Райгородок и Маяки. Святогорск - под вопросом
• Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году
• В Славянске за день закрыли все игорные заведения
• Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных
• Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ
• Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела
• За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек
• ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО
• В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа
• В школе №16 новаторски подошли к инклюзивному обучению
• Как сделать праздник безопасным
• Сбил и оставил умирать - смертельное ДТП в Святогорске
• У нетрезвого водителя нашли амфетамин
• Азартные игры: разбогатеть или обеднеть
• Успех «Ливерпуля» в Дохе, провал «Ювентус» в Эр-Рияде
• Роберт Левандовски - лучший бомбардир
• Славянские гимнасты собрали урожай медалей в Бахмуте
• 15 наград и лидерство в командном зачете на чемпионате по дзюдо
• На турнире по рукопашному бою в Славянске выступили 100 спортсменов
• Елена Мартынкова – бронзовый призер чемпионата Украины по шахматам
• Определены лауреаты футбольного сезона среди аматоров
25 декабря 2019
• Эпиляция бикини - что выбрать?
22 декабря 2019
• Столярная продукция для оформления интерьера жилого помещения
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске прибавилось матерей-героинь»
Праздничным оказалось заседание исполкома, состоявшееся 3 января. Городской голова Вадим Лях вручил памятный знак «Мать-героиня» жительнице Славянска Татьяне Губарь (на фото). Почетное звание ей было присвоено указом президента 7 декабря минувшего года.