|26 августа 2020
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Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября. Вместе с тем некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.
Это решение начнет действовать с 00:00 29 августа до 28 сентября.
"Запретить въезд на территорию Украины иностранных граждан и лиц без гражданства", - сказал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.
Ограничение на въезд, в частности, не касается иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Также оно не касается иностранных граждан, следующих транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд в течение двух дней, лиц, обучающихся в украинских вузах, представителей международных миссий или прибывающих по приглашению дипломатических представительств Украины и др.
Кроме того, Аваков добавил, что в рамках постановления предлагается откорректировать порядок пропуска на КПП с оккупированными территориями ОРДЛО и на административной границе с АР Крым.
Так, Министерство иностранных дел проинформирует международных партнеров Украины о соответствующем ограничении на въезд.
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Комментарии к статье «Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев»
Кабинет министров Украины закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября. Вместе с тем некоторые категории иностранных граждан смогут въехать в страну. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.