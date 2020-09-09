В Турции обязали носить маску даже на пляже

Из-за роста заболеваемости коронавирусом, в Турции, где недавно от COVID-19 умер украинский турист, власти обязали носить маски во всех общественных местах, включая рестораны, парки и пляжи.

Об этом сообщили в пресс служба Министерства внутренних дел Турции.

Так, масочный режим нужно соблюдать на улицах, в транспорте, на работе, в ресторанах и даже на пляже.

Кроме того, в общественном транспорте нельзя ездить стоя, а ресторанам и кафе запретили проводить концерты после 24:00.

Нарушителей обещают штрафовать.