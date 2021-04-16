COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса

Масштабную вакцинацию от коронавируса называют главным шагом для возвращения к "нормальной жизни" допандемических времен. Насколько оправданы эти надежды, реально ли достичь коллективного иммунитета и превратится ли коронавирус в обычную сезонную болезнь – в материале РБК-Украина.

В начале весны прошлого года стало понятно, что эпидемия коронавируса набирает ход и никакими ограничительными мерами на уровне отдельных стран ее уже не сдержать. С тех пор актуальным остается вопрос о том, когда же ситуация вернется к "норме", другими словами, в допандемическую эпоху, без масок, закрытых на замок ресторанов и прочих карантинных ограничений. А обычные люди смогут вернуться к привычному образу жизни, который вели до 2020 года.

Оказалось, что локальные локдауны дают лишь краткосрочный эффект, потому довольно скоро определился единственный надежный путь "назад к нормальности" – массовая вакцинация от "ковида", в планетарных масштабах. И ряд стран первого мира демонстрируют отличные результаты кампаний по вакцинации. Но говорить о возвращении в доковидные времена пока точно не приходится. Возможно они никогда и не наступят – и COVID-19 останется с нами навсегда, пусть и в другом виде, чем сейчас.

Резервуары для вируса

Ключевая задача вакцинации от "ковида" – это достижение "коллективного иммунитета", когда значительное количество людей имеют иммунную защиту от вируса, приобретенную после болезни или прививки. После этого передача возбудителя между людьми серьезно затрудняется и заболеваемость идет на спад.

По прогнозам компании McKinsey, уже в третьем квартале этого года коллективный иммунитет может быть достигнут в США (где хотя бы частично вакцинировано 36% населения) и Великобритании (48%). А в четвертом квартале – и в Евросоюзе, где хотя бы один укол пока получили 16% жителей.

Это дает основания политикам для оптимистических заявлений и обещаний. К примеру, президент США Джо Байден надеется, что уже 4 июля американцы смогут отпраздновать не только день независимости своей страны, но и "день независимости от вируса", и даже собраться вместе на барбекю.

Впрочем, на пути к коллективному иммунитету проблемы могут возникнуть даже у стран-флагманов. Прежде всего, речь идет о проценте населения, который должен быть иммунизирован. Изначально речь шла о том, что 60-70% должно быть достаточно. Но по мере исследований коронавируса эта цифра начинает идти вверх.

Ведущий американский специалист по борьбе с коронавирусом, доктор Энтони Фаучи в своих комментариях последних недель говорит уже о 75-80%, а то и вплоть до 90% вакцинированного населения, необходимых для достижения коллективного иммунитета. Фактически, это уравнивает коронавирус с корью, которая считается одной из самых заразных болезней.

Таким образом, вероятно, коллективный иммунитет будет возможен, если лишь 10-15% населения останутся без иммунной защиты. Тогда как количество вакцинных скептиков и в США, и в других странах гораздо больше. Не говоря уже о том, что для некоторых категорий людей вакцинация нежелательна по другим медицинским показаниям.

Запущенные в последние месяцы проекты различных "вакцинных паспортов" наверняка стимулируют отдельных скептиков сделать укол хотя бы ради удобства перемещения по миру и возможности посещать спортзалы и бары. В то же время, об обязательной вакцинации, по крайней мере в демократических странах, речь пока вообще не идет.

Как констатирует журнал Американской медицинской ассоциации, около четверти американцев, которые могут получить вакцину, откажутся от этого. "Соответственно, обществу и системам здравоохранения необходимо учитывать возможность того, что COVID-19 сохранится и станет повторяющимся сезонным заболеванием", – пишет издание.

Помешать быстрому достижению коллективного иммунитета могут и многие другие проблемы, начиная с чисто технологических – например, регулярных сбоев в поставках вакцины, которые наблюдаются с самого начала массовой кампании по вакцинации несколько месяцев назад.

Еще большую стратегическую опасность представляют регулярные мутации самого коронавируса и то, насколько новые штаммы могут уменьшать эффективность существующих вакцин. На данный момент четкого ответа на этот вопрос нет.

Вероятно, вакцина от AstraZeneca оказалась недостаточно эффективной против южноафриканского штамма, из-за чего власти ЮАР даже решили перепродать уже закупленную у этой компании партию препаратов. В то же время, другие крупные производители, Pfizer и Moderna, уверяют, что их вакцины вызывают достаточный иммунный ответ организма, чтобы защитить его от южноафриканского штамма.

Неравенство в распределении вакцин между богатыми и бедными странами, которое, похоже, только нарастает, представляет другую потенциальную проблему. В десятках стран, в основном Азии и Африки, до сих пор не сделали ни одной прививки. О мониторинге текущей заболеваемости на предмет появления там новых штаммов, очевидно, речь вообще не идет. Потому уже в обозримой перспективе такие страны могут стать своего рода резервуарами, где смогут возникать новые опасные варианты коронавируса.

Представители Всемирной организации здравоохранения любят повторять формулу о том, что ни одна страна мира не находится в безопасности, пока все страны не находятся в безопасности. И такая постановка вопроса выглядит вполне обоснованной. В современном мире едва ли можно будет полностью изолировать бедные страны, в которых пандемия развивается бесконтрольно.

И тогда США, Евросоюзу, Великобритании и другим странам, которым все же удастся добиться коллективного иммунитета или хотя бы приблизиться к нему, возможно, все же придется делиться вакцинами с остальным миром – хотя бы в целях самосохранения. Или все-таки попытаться максимально изолироваться от внешнего мира, насколько это возможно без ущерба для экономики и пополнения трудовых ресурсов за счет миграции.

"По мере того как страны с высоким уровнем дохода стремятся иммунизировать свое население в течение нескольких месяцев, они остаются уязвимыми для SARS-CoV-2, который эволюционирует в других странах и от которого вакцины могут плохо защищать", – пишет авторитетный медицинский журнал The Lancet.

Хорошая новость состоит в том, что новые технологии вакцины на основе матричной РНК позволяют достаточно быстро ее модифицировать под новые штаммы вируса – процесс исследования не нужно запускать с нуля. Хотя в любом случае, производство такой модернизированной вакцины займет некоторое время, а с логистическими трудностями пока не всегда справляются даже в самых развитых странах.

Прогнозы на будущее

Пока что не стоит сбрасывать со счетов самый пессимистический сценарий: коронавирус будет активно мутировать и становиться все более опасным, иммунная защита будет слабой и недолгой, производители вакцин не будут поспевать за новыми штаммами, богатые страны и дальше будут заниматься "вакцинным национализмом", сметая с рынка все доступные новые виды вакцин, оставляя более бедных наедине с новыми вспышками болезни, постоянными локдаунами и кризисами систем здравоохранения.

Но научный мир больше склоняется к другому, не столь мрачному прогнозу. Согласно исследованию, обнародованному в журнале Science, коронавирус уже в обозримой перспективе может превратиться в эндемическую болезнь, то есть будет постоянно циркулировать в социуме, но на довольно низком уровне и как правило не приводить к тяжелым последствиям (хотя периодические вспышки все же возможны). Анализ основан на поведении шести уже известных коронавирусов, четыре из которых приводят к обычной простуде, а также более опасных вирусов SARS и MERS, вспышки которых случались в 2003 и 2012 годах, но не привели к пандемии текущих масштабов.

С "обычными" коронавирусами люди зачастую сталкиваются в самом раннем детстве, приобретают первичный иммунитет, который потом поддерживается во взрослой жизни за счет новых инфицирований – но при этом человек обычно не заболевает или, по крайней мере, переносит болезнь легко. Коронавирус тоже может развиваться по такому же пути. "По достижении эндемической фазы и первичном заражении в детстве SARS-CoV-2 может быть не более вирулентным, чем простуда", – пишут авторы исследования в Science.

По словам эпидемиолога, эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, со временем коронавирус должен перейти в управляемую фазу, а поведение самого патогена измениться.

"Возбудитель не хочет выбивать популяцию настолько, чтобы он не мог дальше передаваться. Мы подстраиваемся под возбудитель, а он под нас, это и будет такая саморегуляция. Сколько на это уйдет времени, и какие будут этапы, неизвестно, но мы к этому придем", – сказала она РБК-Украина. По словам Виноград, "ковид" со времен действительно станет сезонным заболеванием или присущим определенным возрастным группам.

Но для того, чтобы коронавирус перешел в стадию эндемического заболевания, ключевым фактором является вакцинация. Причем нынешняя прививочная кампания может оказаться не последней.

"Надо ли будет вакцинироваться ежегодно – зависит от изменений в самом вирусе. Если вакцинация будет достаточно мощной и иммунный ответ будет сохраняться два-три года, тогда придется вакцинироваться раз в два-три года", – сказал изданию академик, директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко. По его словам, хотя и фиксируются опасные штаммы коронавируса вроде южноафриканского, но в целом он мутирует в 3-4 раза медленнее, чем вирус гриппа.

"Если появляются такие штаммы, которые малочувствительны к вакцине, то у них происходят мутации, которые еще активнее будут "убегать" от вакцины – потому вакцинацию надо заканчивать как можно скорее", – подчеркнул Комисаренко. В любом случае, правила социального дистанцирования и обязательного ношения масок в ближайшие месяцы точно стоит сохранять, сказал академик.

Вероятно, приобретенные за время пандемии практики останутся с нами надолго, если не навсегда, сказал РБК-Украина инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии Владимир Курпита.

"Если говорить о масках, то население будет более тщательно подходить к таким средствам защиты во время вспышек гриппа и респираторных заболеваний. В Китае, Японии это уже норма, и это может стать нормой и для нас, потому что население будет помнить нынешнюю ситуацию по крайней мере следующие пять-сем лет", – сказал Курпита.

Он также считает, что повторная вакцинация от коронавируса может стать обычной практикой. Но ее формат пока непонятен. "Если это будет как с гриппом, когда есть рекомендация ежегодно делать вакцинацию, то тогда будет избрана четкая категория лиц, которым ее стоит делать", – сказал эксперт. Альтернативный вариант – поголовная вакцинация, как в случае с дифтерией и столбняком, но тогда прививки будут делать с большим временным интервалом.

В любом случае, накопленных за год с лишним данных о коронавирусе пока слишком мало, чтобы уверенно прогнозировать его дальнейшего развитие и, тем более, жизнь после пандемии. "Мы не должны полагать, что нынешний научный прогресс в диагностике, вакцинах и лечении COVID-19 положит конец пандемии. Впереди у мира, вероятно, еще много лет для принятия решений насчет COVID-19 – в настоящее время быстрого решения нет", – констатирует журнал The Lancet.