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Бездумная исполнительность

Нацбанк продаст на аукционе 46 тонн выведенных из обращения монет
9 мая 2021 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Национальный банк выставит на аукцион лома 45,8 тонны выведенных из обращения монет номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что такой объем накопился за 2020 - 2021 годы в связи с изъятием из обращения монет мелких номиналов. Это уже четвертый подобный аукцион лома.

Изъятые и изношенные монеты НБУ утилизирует в соответствии с их накоплением. Прежде всего происходит уничтожение на них мотивов изображений на специальном оборудовании, а лом отчуждается в ходе аукционов.

Очередной аукцион состоится 21 мая 2021 года с 9:00 до 18:00 на площадке zakupki.prom.ua.
По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Нацбанк продаст на аукционе 46 тонн выведенных из обращения монет»

Национальный банк выставит на аукцион лома 45,8 тонны выведенных из обращения монет номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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