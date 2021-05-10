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Бездумная исполнительность

Выступление украинской группы Go_A признали лучшим во второй день репетиции “Евровидения”
10 мая 2021 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Выступление группы Go_A, которая представляет Украину на конкурсе “Евровидение-2021”, признали лучшим на второй день репетиций. Об этом свидетельствуют данные опроса на сайте Esxtra.

9 мая, на арене в Роттердаме, где состоится "Евровидение-2021", прошли первые репетиции. Как отмечается, аккредитованные представители европейской прессы следили за ходом работы на арене или через прямую трансляцию.

После выхода на сцену участников, журналисты проголосовали за их любимые репетиции этого дня. Первое место среди фаворитов заняла Украина.

В частности, в воскресенье девять участников впервые показали свой номер, среди них: Кипр, Хорватия, Мальта, Румыния, Израиль, Норвегия, Азербайджан, Бельгия и Украина.

Песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.

Кроме того, по прогнозам букмекеров, победителем в конкурсе в этом году может стать Мальта.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Выступление украинской группы Go_A признали лучшим во второй день репетиции “Евровидения”»

Выступление группы Go_A, которая представляет Украину на конкурсе “Евровидение-2021”, признали лучшим на второй день репетиций. Об этом свидетельствуют данные опроса на сайте Esxtra.

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