В Украине вступил в силу закон о заочном осуждении

|14 мая 2021
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Закон о совершенствовании осуществления специального предварительного расследования, который определяет, каких обвиняемых могут судить заочно, вступает в силу 14 мая.
Речь идет о законе “О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования” № 1422-ІХ, который Верховная Рада приняла 27 апреля и который был подписан Президентом, а затем — опубликован в парламентской газете “Голос Украины” 13 мая.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 14 мая.
Этот документ призван обеспечить неотвратимость наказания граждан, совершивших уголовное преступление и скрывающихся от следствия в других странах или на временно оккупированных территориях Украины.
Согласно украинскому законодательству, чтобы начать в отношении беглеца специальное досудебное расследование или специальное судебное разбирательство, его должны объявить в международный розыск. Но Интерпол иногда отказывает Украине в объявлении в международный розыск отдельных лиц, мотивируя такие свои решения наличием признаков политического преследования. Суды в свою очередь связывают объявление в международный розыск с моментом выставления Интерполом “красной карточки” и, как следствие, отказывают в удовлетворении ходатайств о специальном досудебном расследовании.
Этот закон изменяет подход и определяет два основания для осуществления специального досудебного расследования или специального судебного производства:
Следственный судья может заочно арестовать такого подозреваемого.
Документ также определяет перечень статей Уголовного кодекса Украины, по которым может осуществляться специальное досудебное расследование. Судебное разбирательство в отношении обвиняемых в таких уголовных производствах может осуществляться при их отсутствии (in absentia). Исключением являются несовершеннолетние, скрывающиеся от следствия на временно оккупированной территории Украины, на территории государства-агрессора или объявленные в международный розыск.
Также закон вводит обязательную публикацию в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса Генерального прокурора сведений о подозреваемых, в отношении которых начато специальное досудебное расследование, не позднее 24 часов после получения соответствующего постановления суда.
Если после начала специального судебного производства обвиняемый явился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.
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Закон о совершенствовании осуществления специального предварительного расследования, который определяет, каких обвиняемых могут судить заочно, вступает в силу 14 мая.