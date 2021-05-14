Новую схему растаможивания "евроблях" введут в действие через месяц

|14 мая 2021
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Законы о льготном растаможивании автомобилей с европейскими номерами официально опубликовано, они вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу 15 мая.
Речь идет о законах “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства” № 1402-IX и “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины” № 1403-IX, опубликованных в газете Верховной Рады “Голос Украины” от 14 мая.
Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования, то есть, 15 мая, и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.
Эти законы, принятые Верховной Радой 15 апреля, временно упрощают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов.
Согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.
Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости.
Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать одной тысячи евро.
Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.
По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.
На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможиванием в течение 270 дней.
Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам “Евро-2” и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозятся с временно оккупированной территории Украины.
Это не первые принятые законы относительно растаможивания евроблях на фоне протестов владельцев таких автомобилей. И в последнее время чуть ли не каждый раз их инициаторы говорили, что срок действия таких законов продолжают “в последний раз”.
Однако, как отмечали авторы нового законодательства, их принятие не способствовало решению проблемных вопросов, связанных с осуществлением таможенного оформления транспортных средств, о чем свидетельствовал значительный общественный резонанс.
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Комментарии к статье «Новую схему растаможивания "евроблях" введут в действие через месяц»
Законы о льготном растаможивании автомобилей с европейскими номерами официально опубликовано, они вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу 15 мая.