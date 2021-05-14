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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Платежка за коммунальные услуги за год выросла почти на половину
14 мая 2021 Просмотров: 22 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начисления за жилищно-коммунальные услуги в марте, после резкого повышения тарифов с начала года, достигли 22,9 млрд грн, что на 46% больше по сравнению с мартом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

В марте этого года украинцы выложили за жилищно-коммунальные услуги 26,9 млрд грн, переплатив таким образом начисленные суммы и начав погашать накопленные за предыдущие месяцы долги. Так, за месяц долг за коммуналку уменьшился на 2,8 млрд грн, или на 3,4% - до 79,3 млрд грн.

Так, на конец марта 2021 года задолженность населения по оплате коммуналки составила за:

  • поставку и распределение природного газа - 30,2 млрд грн,
  • поставку тепловой энергии и горячей воды - 28,7 млрд грн,
  • поставку и распределение электрической энергии - 7,8 млрд грн,
  • централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,1 млрд грн,
  • управление многоквартирным домом - 5,4 млрд грн,
  • предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Платежка за коммунальные услуги за год выросла почти на половину»

Начисления за жилищно-коммунальные услуги в марте, после резкого повышения тарифов с начала года, достигли 22,9 млрд грн, что на 46% больше по сравнению с мартом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

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