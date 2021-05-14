В Украине малоподвижный образ жизни присущ около 80% современных подростков

В Украине малоподвижный образ жизни присущ 76% современных подростков. Так, за последние 7 лет физическая активность детей и подростков снизилась на 17%. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

“До начала пандемического 2020 года, по результатам оценки распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний в Украине, уровень физической активности в Украине был высоким, и вошел в самые высокие показатели в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения. Лишь 10% украинцев не соблюдали рекомендаций ВОЗ касательно по крайней мере 150 минут физической активности средней интенсивности в неделю”, — рассказал Ляшко.

Он добавил, что одновременно большинство населения Украины — это 60%, не занимались физической активностью в свободное время и эта тенденция увеличивается с возрастом.

“Например, в возрастной группе старше 60 лет этот показатель достигает 92%. Именно в этой возрастной группе старше 60 лет мы видим наибольшее количество летальных случаев вследствие коронавирусной болезни в Украине. Кроме того, в Украине значительно большой процент и большое время, которое люди проводят в сидячем или в полулежачем положении не учитывая ночной сон. В городе это около 4 часов, в селах это 3,5”, — отметил Ляшко.

По его словам, угрожающая тенденция по снижению физической активности в Украине среди детей и подростков.

“С каждым годом в Украине снижается физическая активность детей и подростков (за последние 7 лет на 17%). В среднем современный городской ученик 5-9 классов проводит в положении сидя или лежа (не считая ночной сон) 10,7 часа в сутки. Малоподвижный образ жизни присущ 76% современных подростков”, — сказал Ляшко.

Он отметил, что это приводит к нарушениям здоровья. Вероятность развития заболеваний повышается на 20% при низком уровне двигательной активности по сравнению со средним и высоким; вероятность появления коморбидной патологии (суммарного количества заболеваний более 3) возрастает у подростков почти в 4 раза, а неврозов — в 2,5 раза при низком уровне двигательной активности по сравнению с высоким.

Он отметил, что современные дети в большинстве своем отдают предпочтение пассивному досугу просмотр видео, телепередач, игра в компьютерные игры, общение в соцсетях и тому подобное.

“Увеличение времени физической активности и формирования положительного отношения к занятиям физическими упражнениями в течение жизни — наша цель, и мы хотим, чтобы это стало целью каждого”, — добавил он.

По его словам, в существующих карантинных ограничениях, а сейчас почти вся страна находится в желтом уровне эпидемической опасности (кроме, Николаевской) разрешена работа спортзалов, фитнес-центров, погодные условия способствуют выходить на улицу и заняться спортом.

“Как никогда, мы должны осознавать решающую связь между транспортом, здоровьем и окружающей средой. В странах Европы около 50% всех поездок по городу на автомобиле составляет менее 5 км — это расстояние можно проехать за 15 минут на велосипеде, а 30% поездок еще меньше — 3 км, и это расстояние можно пройти пешком за 20 минут. И это также физическая активность которая положительно повлияет на состояние вашего здоровья”, — сказал Ляшко.