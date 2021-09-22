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Бездумная исполнительность

В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку
22 сентября 2021 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку. Трансплантацию провела бригада врачей из Киева, Львова и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Института сердца Бориса Тодурова.

"Впервые в Украине. Трансплантация сердца ребенку 13 лет", - написал он.

По его словам, операция прошла во Львовской больнице скорой помощи. Ее провела команда киевских, львовских и польских врачей. "Благодаря Олегу Самчуку и его дружной команде это стало возможным в нашей стране", - добавил медик.

Напомним, в начале августа врачи Третьей Черкасской городской больницы скорой помощи впервые провели операцию по изъятию сердца, почек и печени от одного донора для их дальнейшей пересадки нескольким пациентам.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку»

В Украине впервые пересадили сердце 13-летнему подростку. Трансплантацию провела бригада врачей из Киева, Львова и Польши.

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