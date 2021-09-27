В водительском удостоверении появятся новые обозначения: что изменилось

Министерство внутренних дел (МВД) анонсировало нововведения при выдаче водительских удостоверений. Изменения не коснутся тех водителей, которым удостоверения были выданы ранее. Об этом сообщается на сайте министерства.

В удостоверении водителя появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач в виде кода «78» в графе 12 свидетельства. При наличии такой отметки водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой. Изменения не коснутся тех водителей, которым водительское удостоверение было выдано ранее.

Срок действия результата успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД увеличили с 3 месяцев до 2 лет. Но не дольше, чем срок действия свидетельства об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств.

Водителям больше не нужно предоставлять документы, подтверждающие навыки управления при открытии низшей категории или категории с прицепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E).

На удостоверении водителя информация об ограничениях в управлении транспортным средством будет отображаться в виде кодов, как в странах ЕС, а не пиктограмм, как раньше:

медицинские причины ограничений (очки, слуховые аппараты, протезы конечностей и т. д.);

приспособления транспортного средства (модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, модифицированные тормозные системы и т. д.);

управления транспортным средством только в дневные часы, только без пассажиров, в пределах города / региона и тому подобное.

Также оптимизирован процесс принятия экзаменов:

в случае одновременного открытия двух категорий экзамены сдаются по более высокой из них (кроме категорий B1, B, BE). В частности, при открытии категорий С и С1 теоретический и практический экзамены сдаются только по категории С;

при возвращении водительского удостоверения после лишения права управления, при наличии в нем нескольких открытых категорий, теоретический и практический экзамены также сдаются по высшей категории.

Все нововведения будут уснановлены сразу после обнародования соответствуюющего постановления Кабинета Министров, кроме нововведения, касающегося указания отметки об автоматической коробке передач в удостоверении водителя, которое будет реализовано в течение трех месяцев.