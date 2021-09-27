|27 сентября 2021
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Министерство внутренних дел (МВД) анонсировало нововведения при выдаче водительских удостоверений. Изменения не коснутся тех водителей, которым удостоверения были выданы ранее. Об этом сообщается на сайте министерства.
В удостоверении водителя появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач в виде кода «78» в графе 12 свидетельства. При наличии такой отметки водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии — с любой. Изменения не коснутся тех водителей, которым водительское удостоверение было выдано ранее.
Срок действия результата успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД увеличили с 3 месяцев до 2 лет. Но не дольше, чем срок действия свидетельства об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств.
Водителям больше не нужно предоставлять документы, подтверждающие навыки управления при открытии низшей категории или категории с прицепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E).
На удостоверении водителя информация об ограничениях в управлении транспортным средством будет отображаться в виде кодов, как в странах ЕС, а не пиктограмм, как раньше:
Также оптимизирован процесс принятия экзаменов:
Все нововведения будут уснановлены сразу после обнародования соответствуюющего постановления Кабинета Министров, кроме нововведения, касающегося указания отметки об автоматической коробке передач в удостоверении водителя, которое будет реализовано в течение трех месяцев.
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• За пять месяцев 2021 года украинцев стало меньше на 226 тыс. человек
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• В Украине продлили карантин до 31 декабря
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Комментарии к статье «В водительском удостоверении появятся новые обозначения: что изменилось»
Министерство внутренних дел (МВД) анонсировало нововведения при выдаче водительских удостоверений. Изменения не коснутся тех водителей, которым удостоверения были выданы ранее. Об этом сообщается на сайте министерства.