Новые правила перевозок в действии. Полиция будет проверять COVID-сертификаты: как это будет

|21 октября 2021
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В Украине с 21 октября начали действовать новые правила перевозок пассажиров внутри страны. В полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты.
Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Полицейские будут останавливать автобусы межрегионального сообщения и выборочно проверять у водителей и пассажиров наличие сертификатов вакцинации или справки о негативном результате теста на COVID-19.
Высаживать из автобуса или вообще снимать его с маршрута не будут.
Административный протокол будут составлять на перевозчика. Решение о размере штрафа будет определять суд. Сумма для юридических лиц колеблется в пределах 34-51 тысячи гривен.
В отношении железнодорожных перевозок, то полиция усилила присутствие на территории и вблизи железнодорожных вокзалов, чтобы при выявлении нарушения быстрее отреагировать.
Отдельно будут работать над контролем за соблюдением масочного режима. Начиная с 20 ноября прошлого года вынесено почти 386 тысяч админпостановлений из-за несоблюдения масочного режима (ч. 2 ст. 44-3 КУоАП).
Проверки действуют не только в "красных" зонах, полиция осуществляет рейды на всей территории государства
"Особое внимание обращаем на документирование преступлений, связанных с подделкой документов, подтверждающих COVID-безопасность граждан. Таких производств начато более 730", - отметил Клименко.
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В Украине с 21 октября начали действовать новые правила перевозок пассажиров внутри страны. В полиции рассказали, как будут проверять COVID-сертификаты.