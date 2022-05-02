АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики

|2 мая 2022
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Розничные сети автозаправочных станций повысили цены на горючее вслед за повышением правительством предельных торговых надбавок на бензины и дизтопливо.
Об этом говорится в данных мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 1,95 грн/л до 36,05 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.
Станции компании "Укрнафта" (552 АЗС), часть которой принадлежит группе "Приват", также повысили цены. Бензин марки А-92 подорожал до 35,05 грн/л, А-95 – до 36,05 грн/л и ДТ – до 40,66 грн/л. В то же время, преимущественно АЗС группы повысила цены на горючее еще 27 апреля.
Другие сети также откорректировали цены по решению правительства.
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• Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе
28 апреля 2022
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Розничные сети автозаправочных станций повысили цены на горючее вслед за повышением правительством предельных торговых надбавок на бензины и дизтопливо.