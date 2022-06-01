За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП

За последнюю неделю мая было зарегистрировано 4454 новых ФЛП - это самый большой показатель с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра.

Количество регистраций новых юридических лиц стабильное. За последнюю неделю появилось 643 новых компании.

"Это средний показатель регистраций юрлиц в мае и ровно в 10 раз больше, чем было в первую неделю после открытия реестра два месяца назад", - говорится в сообщении.

Опендатабот напоминает, что в первые недели войны ЕГР не работал – новые бизнесы не регистрировались. С момента открытия реестра количество новых компаний и ФЛП постоянно растет.