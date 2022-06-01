|1 июня 2022
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За последнюю неделю мая было зарегистрировано 4454 новых ФЛП - это самый большой показатель с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на данные Единого государственного реестра.
Количество регистраций новых юридических лиц стабильное. За последнюю неделю появилось 643 новых компании.
"Это средний показатель регистраций юрлиц в мае и ровно в 10 раз больше, чем было в первую неделю после открытия реестра два месяца назад", - говорится в сообщении.
Опендатабот напоминает, что в первые недели войны ЕГР не работал – новые бизнесы не регистрировались. С момента открытия реестра количество новых компаний и ФЛП постоянно растет.
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• За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП
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• НБУ увеличил лимиты страховых выплат по "автоцивилке"
31 мая 2022
• Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску: есть погибшие и раненые
30 мая 2022
• В Украине цены на лекарства в аптеках выросли на 20-40%
• Kalush Orchestra получит новый хрустальный кубок вместо проданного трофея Евровидения-2022
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• Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место
28 мая 2022
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Комментарии к статье «За последнюю неделю мая зарегистрировано рекордное количество новых ФЛП»
За последнюю неделю мая было зарегистрировано 4454 новых ФЛП - это самый большой показатель с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.