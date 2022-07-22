У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень

|22 июля 2022
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У Києві повідомили про підозру п'ятьом членам організованої злочинної групи, у тому числі двом адвокатам і приватному нотаріусу, за фактами шахрайського заволодіння об'єктами нерухомості в особливо великих розмірах, підробки документів і легалізації незаконно отриманих доходів.
Про це повідомляє прокуратура міста.
Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинної групи протягом кількох років продавали нерухомість у столиці й області, власники якої померли і їхнє майно як вимерла спадщина підлягало передачі у власність територіальної громади.
"Заволодіння майном відбувалося шляхом його оформлення у спадок на підставних або неіснуючих осіб за підробленими документами. Після цього нерухомість виставлялася на продаж. Гроші, отримані від продажу, учасники злочинної групи ділили між собою залежно від ролі та участі кожного", - кажуть у прокуратурі.
Так учасники ОЗГ заволоділи правом власності на п'ять квартир у Києві і Київській області, а також на частину будинку у місті Буча.
Територіальній громаді Києва завдано збитків на суму 3,5 млн гривень, фізичним особам – на суму 2,3 млн гривень.
У рамках провадження повідомлено про підозру п'яти особам. Наразі вирішується питання про обрання щодо підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Трьох з них оголошено у розшук.
Також до суду направлено клопотання про накладення арешту на майно підозрюваних з метою забезпечення його конфіскації.
Дії учасників ОЗГ кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою); ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі); ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів); ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають громадські послуги); ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією).
Досудове розслідування триває. Здійснюються необхідні слідчі і розшукові дії для встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути до них причетними.
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• Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року і обмежив споживання
• Як зростуть ціни в Україні після підвищення курсу долара на 25%: прогноз НБУ
18 июля 2022
• З'явилася ще одна виплата для українців. Хто і скільки зможе отримати
• Яворівський пиріг, різдвяну звізду та сахновщинський коровай визнали нематеріальною культурною спадщиною України
• Всесвітні ігри-2022: Україна здобула рекордну кількість медалей та посіла третє місце
• Від штрафу - до в'язниці за ігнорування повітряної тривоги: законопроект має шанси бути розглянутим ВР до кінця липня
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• Гвардієць збив «Іглою» вже шостий російський штурмовик Су-25
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• Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава
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14 июля 2022
• В США рассказали, когда Украина начнет получать помощь по ленд-лизу
• Альтернатива разрушенным: Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов
• В Генштабе объяснили, при каких условиях женщины будут становиться на военный учет
• "Ситуация временная": в Нацбанке объяснили рост наличного доллара
• "Шахтер" назначил Йовичевича главным тренером
• Цены на недвижимость в Европе выросли на 45%, — Евростат
• В НБУ назвали сумму сокращения резервов Украины из-за падения курса евро к доллару
11 июля 2022
• Пожертвования на ВСУ на счет в Нацбанке уменьшаются ежемесячно – исследование
• "Шахтер" объявил об отставке главного тренера Роберто Де Дзерби
• Запрет айкосов в кафе и закрытие всех курилок: новые ограничения вступили в силу
• Рада приняла закон о приостановлении выплат по кредитам на уничтоженное имущество
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У Києві повідомили про підозру п'ятьом членам організованої злочинної групи, у тому числі двом адвокатам і приватному нотаріусу, за фактами шахрайського заволодіння об'єктами нерухомості в особливо великих розмірах, підробки документів і легалізації незаконно отриманих доходів.