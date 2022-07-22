У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень

У Києві повідомили про підозру п'ятьом членам організованої злочинної групи, у тому числі двом адвокатам і приватному нотаріусу, за фактами шахрайського заволодіння об'єктами нерухомості в особливо великих розмірах, підробки документів і легалізації незаконно отриманих доходів.

Про це повідомляє прокуратура міста.

Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинної групи протягом кількох років продавали нерухомість у столиці й області, власники якої померли і їхнє майно як вимерла спадщина підлягало передачі у власність територіальної громади.

"Заволодіння майном відбувалося шляхом його оформлення у спадок на підставних або неіснуючих осіб за підробленими документами. Після цього нерухомість виставлялася на продаж. Гроші, отримані від продажу, учасники злочинної групи ділили між собою залежно від ролі та участі кожного", - кажуть у прокуратурі.

Так учасники ОЗГ заволоділи правом власності на п'ять квартир у Києві і Київській області, а також на частину будинку у місті Буча.

Територіальній громаді Києва завдано збитків на суму 3,5 млн гривень, фізичним особам – на суму 2,3 млн гривень.

У рамках провадження повідомлено про підозру п'яти особам. Наразі вирішується питання про обрання щодо підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Трьох з них оголошено у розшук.

Також до суду направлено клопотання про накладення арешту на майно підозрюваних з метою забезпечення його конфіскації.

Дії учасників ОЗГ кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою); ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі); ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів); ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають громадські послуги); ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією).

Досудове розслідування триває. Здійснюються необхідні слідчі і розшукові дії для встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути до них причетними.