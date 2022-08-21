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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції
21 августа 2022 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Національна поліція розпочала майже 1200 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

З 24 лютого 199 особам повідомлено про підозру, серед них найбільша кількість – цивільні. У МВС підкреслюють, що кожного місяця кількість виявлених колаборантів не зменшується. У середньому за місяць реєструється 160 таких кримінальних проваджень.

Серед тих справ, які вже направлені до суду, найбільше колаборантів виявлено в Житомирській області-33, Сумській та Київській – 15 і 10 кримінальних проваджень відповідно.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції»

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Національна поліція розпочала майже 1200 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму.

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