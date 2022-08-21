|21 августа 2022
|Просмотров: 57
|
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Національна поліція розпочала майже 1200 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.
З 24 лютого 199 особам повідомлено про підозру, серед них найбільша кількість – цивільні. У МВС підкреслюють, що кожного місяця кількість виявлених колаборантів не зменшується. У середньому за місяць реєструється 160 таких кримінальних проваджень.
Серед тих справ, які вже направлені до суду, найбільше колаборантів виявлено в Житомирській області-33, Сумській та Київській – 15 і 10 кримінальних проваджень відповідно.
21 августа 2022
• Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки
• "Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине
• Умови угоди про асоціацію з ЄС виконано уже на 70%
• Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон
• "Я позбавлю українського бомжару його поясів": Ф'юрі назвав умову для проведення бою з Усиком
• Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції
4 августа 2022
• Мінцифри планує підключити інтернет у всі школи з бомбосховищами до 1 вересня
• Над окупованим Святогірськом нацгвардійці підняли прапор України
• Зі шкільної програми приберуть не всіх російських письменників - МОН
• Блокування постів у Facebook за "русню". Мінцифри веде переговори з компанією Meta
• Депутати пропонують звільнити від податку на нерухомість власників знищеного чи пошкодженого майна
30 июля 2022
• Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ
• Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
• Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
• НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер
• Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал
23 июля 2022
• Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України
• Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС
• Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам
22 июля 2022
• IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ – Мінцифри
• У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень
• Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року і обмежив споживання
• Як зростуть ціни в Україні після підвищення курсу долара на 25%: прогноз НБУ
18 июля 2022
• З'явилася ще одна виплата для українців. Хто і скільки зможе отримати
• Яворівський пиріг, різдвяну звізду та сахновщинський коровай визнали нематеріальною культурною спадщиною України
• Всесвітні ігри-2022: Україна здобула рекордну кількість медалей та посіла третє місце
• Від штрафу - до в'язниці за ігнорування повітряної тривоги: законопроект має шанси бути розглянутим ВР до кінця липня
17 июля 2022
• Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
• Гвардієць збив «Іглою» вже шостий російський штурмовик Су-25
• Понад 4 тисячі роботодавців за компенсацію від держави взяли на роботу ВПО
• В МВС прогнозують ріст рівня злочинності в Україні після війни
— 22 июля 2022 —
У Києві повідомили про підозру п'ятьом членам організованої злочинної групи, у тому числі двом адвокатам і приватному нотаріусу, за фактами шахрайського заволодіння об'єктами нерухомості в особливо великих розмірах, підробки документів і легалізації незаконно отриманих доходів.
— 17 июля 2022 —
У Верховній Раді України вирішили змінити механізм відстеження та покарання за нанесення на будинки та інші споруди малюнків з рекламою наркотиків та інших товарів і послуг.
— 17 июля 2022 —
В Україні збільшилася кількість злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю та викраденням транспорту. Загалом після війни на нас очікує зростання рівня злочинності та ми до цього готуємося.
— 4 июля 2022 —
Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в интервью Укринформ рассказала о ситуации, которая сейчас сложилась на уже освобожденных от оккупантов территориях.
Приветствую, гость! Вход
21 августа 2022
• Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки
• "Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине
• Умови угоди про асоціацію з ЄС виконано уже на 70%
• Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон
• "Я позбавлю українського бомжару його поясів": Ф'юрі назвав умову для проведення бою з Усиком
• Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції
4 августа 2022
• Мінцифри планує підключити інтернет у всі школи з бомбосховищами до 1 вересня
• Над окупованим Святогірськом нацгвардійці підняли прапор України
• Зі шкільної програми приберуть не всіх російських письменників - МОН
• Блокування постів у Facebook за "русню". Мінцифри веде переговори з компанією Meta
• Депутати пропонують звільнити від податку на нерухомість власників знищеного чи пошкодженого майна
30 июля 2022
• Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ
• Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
• Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
• НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер
• Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал
23 июля 2022
• Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України
• Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС
• Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам
22 июля 2022
• IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ – Мінцифри
• У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень
• Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року і обмежив споживання
• Як зростуть ціни в Україні після підвищення курсу долара на 25%: прогноз НБУ
18 июля 2022
• З'явилася ще одна виплата для українців. Хто і скільки зможе отримати
• Яворівський пиріг, різдвяну звізду та сахновщинський коровай визнали нематеріальною культурною спадщиною України
• Всесвітні ігри-2022: Україна здобула рекордну кількість медалей та посіла третє місце
• Від штрафу - до в'язниці за ігнорування повітряної тривоги: законопроект має шанси бути розглянутим ВР до кінця липня
17 июля 2022
• Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
• Гвардієць збив «Іглою» вже шостий російський штурмовик Су-25
• Понад 4 тисячі роботодавців за компенсацію від держави взяли на роботу ВПО
• В МВС прогнозують ріст рівня злочинності в Україні після війни
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції»
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Національна поліція розпочала майже 1200 кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму.