|12 ноября 2022
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В окупований Сімферополь (Крим), за інформацією Сил спецоперацій, прибули чотири вантажівки з награбованим майном. Загалом із Херсонської області росіяни вивезли 15 тисяч картин. Про це повідомляє Спротив.
"За даними нашого підпілля, росіяни вивезли майно з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Музей також має філію у Новій Каховці. Серед колекцій у фонді музею У постійній експозиції музею іконопис XVII – початку XX століття, українське мистецтво II половин XIX – початку XX століття. Також представлені роботи сучасних художників. Загалом із фонду музею, а також інших культурних установ Херсонщини, вивезено майже 15 тисяч експонатів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, окупанти традиційно накрали сантехніки та побутової техніки.
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12 ноября 2022
• Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО
• Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині
11 ноября 2022
• Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти
• На Київщині заборонили використання святкової ілюмінації
• На базі порталу "Дія" запустили сайт проєкту єРобота
10 ноября 2022
• В містах України розгорнуть мережу Starlink на випадок блекауту
• Уряд Лукашенка визнав нацистським гасло "Жыве Беларусь"
8 ноября 2022
• Проміжні вибори в США. Кого обирають і чому це важливо для України
• Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ
• Футбольний клуб "Ліверпуль" виставили на продаж, сума угоди може сягнути $5 мільярдів
7 ноября 2022
• "Потрібно потерпіти". В Укренерго заявили, що енергопостачання може бути стабілізоване вже наступного тижня
15 октября 2022
• Вперше за всю історію незалежності Україну обрано головою Ради керуючих МВФ та Світового банку
• Зеленский и Залужный вошли в список величайших украинцев всех времен
14 октября 2022
• SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України
• УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом
13 октября 2022
• В ООН порахували, скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році
• ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС
• ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним ВАЖЛИВО
• В Україні скасували віялові відключення електроенергії на сьогодні
• Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових
11 октября 2022
• "Шахтар" у доданий час втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів
• Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя
• Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж
• Мільйон іноземців відвідали Україну з початку війни, - ДПСУ
5 октября 2022
• Зеленський став головним претендентом на Нобелівську премію миру за даними букмекерів
• Українці на звільнених територіях почали отримувати пенсії за місяці, проведені в окупації
• Південна Корея побудувала під землею лабораторію на дослідження Всесвіту
• Украина подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030
4 октября 2022
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
• Посол розповіла, що дала заявка України на членство в НАТО
• В Україні підготували вісім правил для мешканців окупованих територій
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В окупований Сімферополь (Крим), за інформацією Сил спецоперацій, прибули чотири вантажівки з награбованим майном. Загалом із Херсонської області росіяни вивезли 15 тисяч картин. Про це повідомляє Спротив.