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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО
12 ноября 2022 Просмотров: 299 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В окупований Сімферополь (Крим), за інформацією Сил спецоперацій, прибули чотири вантажівки з награбованим майном. Загалом із Херсонської області росіяни вивезли 15 тисяч картин. Про це повідомляє Спротив.

"За даними нашого підпілля, росіяни вивезли майно з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Музей також має філію у Новій Каховці. Серед колекцій у фонді музею У постійній експозиції музею іконопис XVII – початку XX століття, українське мистецтво II половин XIX – початку XX століття. Також представлені роботи сучасних художників. Загалом із фонду музею, а також інших культурних установ Херсонщини, вивезено майже 15 тисяч експонатів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти традиційно накрали сантехніки та побутової техніки.

По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО»

В окупований Сімферополь (Крим), за інформацією Сил спецоперацій, прибули чотири вантажівки з награбованим майном. Загалом із Херсонської області росіяни вивезли 15 тисяч картин. Про це повідомляє Спротив.

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