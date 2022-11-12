Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО

В окупований Сімферополь (Крим), за інформацією Сил спецоперацій, прибули чотири вантажівки з награбованим майном. Загалом із Херсонської області росіяни вивезли 15 тисяч картин. Про це повідомляє Спротив.

"За даними нашого підпілля, росіяни вивезли майно з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Музей також має філію у Новій Каховці. Серед колекцій у фонді музею У постійній експозиції музею іконопис XVII – початку XX століття, українське мистецтво II половин XIX – початку XX століття. Також представлені роботи сучасних художників. Загалом із фонду музею, а також інших культурних установ Херсонщини, вивезено майже 15 тисяч експонатів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти традиційно накрали сантехніки та побутової техніки.