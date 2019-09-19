«Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора

|19 сентября 2019
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Каждый человек мечтает найти на дедушкином чердаке шедевр искусства, стоящий миллионы. И такие счастливчики есть. Они тут же попадают на первые полосы газет. Какие обстоятельства предшествуют находкам шедевров буквально среди мусора и хлама?
Чаще всего дорогие произведения искусства находятся в соответствующей обстановке. В богатых домах и в дорогостоящих собраниях коллекционеров. Но бывают и счастливые исключения
В 1992 году Тери Хортос купила огромную картину в магазине подержанных вещей как подарок своей подруге. Картина стоила 8 долларов, но Тери сторговалась до пяти. Картина была такой огромной, что ни у себя дома, ни дома у подруги она не вписывалась, так что Тери решила продать ее на блошином рынке. Там к ней подошел некий человек, который сказал, что эта картина похожа на картину Джексона Поллока. «Кто такой, к черту, Джексон Поллок?» спросила Тери. Позже, именно с таким названием, выйдет документальный фильм о расследовании подлинности этого полотна.
Арт-аутентификатор Ричард Польски как-то сказал, что когда дело доходит до Джексона Поллока, возможно вообще всё. «Однажды работа Поллока была найдена буквально на свалке в Хэмптонсе. На одной стороне полотна от руки было написано „НА ПРОДАЖУ“ — такие знаки ставят, когда продают дом. А а на другой — собственно, картина Поллока. Ее купил один эксперт по абстрактному экспрессионизму, а затем перепродал, и получил за это очень приличную прибыль».
После долгих споров искусствоведов, подлинность картины установил арт-аутентификатор Пол Байро: он нашел на полотне отпечаток пальца, который совпал с отпечатками Поллока: тот оставил на банках с краской в своей мастерской. Теперь Тери оценивает эту картину не менее, чем в 50 миллионов долларов. Впрочем, Тери говорит, что если кто-то предложит ей больше, она возражать не будет.
Это, что называется, «классический случай» ценной находки на дедушкином чердаке. В 2013 году была выставлена найденная картина ван Гога, после тщательной экспертизы ее подлинности. Предыдущая подобная находка работы этого автора была сделана целых 85 лет назад, так что случай был по-настоящему резонансным в мире искусства. Картину, изображающую пейзаж с кустами и деревьями на закате, нашли на чердаке промышленника Кристиана Мюстарда из Норвегии после его смерти. 30 лет она пролежала в Норвегии, прежде чем ее отправили на экспертизу, но тогда специалисты пришли к заключению, что это не работа великого художника.
Потребовалось еще 12 лет, чтобы специалисты музея Винстента ван Гога смогли раскпутать клубок событий, доказывающих подлинность работы. Картина была написана в 1888 году в гористой местности Монмажур, в нескольких километрах от городка Арль, где в то время жил художник. Есть целая серия его набросков Монмажура этого времени, все они находятся в музее художника.
Видимо, там же была написана другая картина ван Гога — «Валуны и дуб». Когда Винсент описывал это место своему брату Тео, он упомянул и набросок, который сделал в тот же день: «Вчера, перед закатом, я был на каменистой вересковой пустоши, где растут маленькие кривые дубы; в глубине, на холме — руины; внизу, в долине — рожь. Весь ландшафт как раз во вкусе Монтичелли, он был предельно романтичен. Солнце отбрасывало на кусты и землю ярко-жёлтые лучи, эдакий золотой дождь. Каждая линия была прекрасна, весь пейзаж был очаровательно благороден. <…> Земля казалась лиловой, а горизонт — голубым. Я принёс с пустоши этюд, но он не идёт ни в какое сравнение с тем, что мне хотелось сделать…»
Возможно, именно из-за этого недовольства окончательным результатом этюда Винсент не подписал свою работу. Несмотря на все, она хранилась в коллекции его брата, и при инвентаризации он поставил на обратной стороне холста номер — 180, который сохранился до наших дней. После смерти Тео, его вдова продала этюд французскому арт-дилеру Морису Фабру, который через 7 лет продал ее норвежцу Кристиану Мюстарду, у коего она и хранилась все оставшееся время. По воспоминаниям родственников Кристиана, вскоре после покупки он показал картину французскому послу в Швеции, и тот сказал, что это явная подделка. Так картина и оказалась на чердаке. Сейчас это полотно можно увидеть в музее Винсента ван Гога в Амстердаме.
Это тот самый случай, когда в старых фамильных завалах оказался шедевр. В 2015 году владельцы картины выставили ее на аукционе за 800 долларов как полотно неизвестного художника XIX века. Картину приобрел галерист, предложивший за работу в тысячу раз больше. Этой работой оказалась картина Рембрандта из цикла «Пять чувств» — «Пациент, упавший в обморок» или «Аллегория обоняния»:
На самом деле датой создания картины являются 1624-1625 года, а доказательство авторства можно увидеть невооруженным взглядом — во всей серии цикла Рембрандт оставлял свою подпись в виде монограммы, и на этой картине ее можно увидеть в верхнем правом углу сразу возле головы пациента.
Специалисты считают, что причину того, что картина оказалась не в музее, объясняет смутивший владельцев картины «недостаточно рембрандтский стиль» художника — тот написал ее в 18 лет. Поэтому, для придания ей «больше достоверности» картину намеренно затемнили, дорисовали полотно по краям, чтобы сделать ее больше, и пририсовали другое освещение. Это, по-видимому, смутило специалистов последующих веков, не признавших в полотне руку мастера. Однако современные способы экспертизы способны выяснить авторство даже после подобного вандализма.
Позже эту картину выкупил коллекционер Томас Каплан, который заплатил за нее около четырех миллионов долларов. В его коллекции на тот момент было еще две других картины из этого же цикла: «Операция», олицетворяющая осязание, и «Три певца» – аллегория слуха.
Недавно и в родимом Славянске нашлась на чердаке картина нашего соотечественника и хорошего художника Юрия Савченко. В 70-е годы натюрморт его кисти был подарена самим автором своему другу. К сожалению, уже нет в живых художника. Он скончался в США. Да и картина пережила ремонты, переезды и никто не знает, как она очутилась на чердаке. Но сейчас шедевр обрел почетное место в интерьере дома. Поэтому не спешите выбрасывать старинные вещи, не ленитесь проконсультироваться у специалиста.
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Комментарии к статье ««Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора»
Каждый человек мечтает найти на дедушкином чердаке шедевр искусства, стоящий миллионы. И такие счастливчики есть. Они тут же попадают на первые полосы газет. Какие обстоятельства предшествуют находкам шедевров буквально среди мусора и хлама?