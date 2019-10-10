Приключения сэра Артура Конана Дойла

Собственные убеждения и честь всегда были для этого рыцаря без страха и упрека дороже общественного мнения. «Сэр Артур Конан Дойл был человеком большого сердца, большого роста и большой души», — сказал о нем Джером К. Джером.

Университеты

Артур Конан Дойл родился в 1859 году . В 9 лет был послан в закрытую школу иезуитов в Стонихерсте. В школе, а затем в Колледже иезуитов Артур провел 7 лет. Закончив учебу с отличием, Артур вернулся домой, и под влиянием матери решил получить медицинское образование — благородная миссия доктора как нельзя лучше подходит мужчине, в чьи намерения входит достойное исполнение своего долга.

Эдинбургский университет, похожий на мрачный средневековый замок, славился своим медицинским факультетом. Вместе с Дойлом здесь учились Джеймс Барри (будущий автор «Питера Пэна») и Роберт Льюис Стивенсон. Среди профессоров блистали Джеймс Янг Симпсон, впервые применивший хлороформ, сэр Чарлз Томпсон, недавно вернувшийся из знаменитой зоологической экспедиции на судне «Челленджер», Джозеф Листер, снискавший славу в борьбе за антисептики и возглавлявший кафедру клинической хирургии... Одним из самых сильных впечатлений университетской жизни были лекции известного хирурга профессора Джозефа Бэлла. Орлиный нос, близко посаженные глаза, эксцентричные манеры, решительный острый ум — этот человек станет одним из главных прототипов Шерлока Холмса. «Ну же, господа студенты, используйте не только ваши научные познания, но и уши, нос и руки…» — говорил Бэлл и приглашал в огромную аудиторию очередного пациента. «Итак, перед вами бывший сержант Хайлендского полка, недавно вернувшийся с Барбадоса. Откуда я знаю? Этот уважаемый господин забыл снять шляпу, потому что в армии это не принято, и еще не успел привыкнуть к цивильным манерам. Почему Барбадос? Да потому, что симптомы лихорадки, на которые он жалуется, характерны для Вест-Индии». Дедуктивный метод выявления не только болезни, но и профессии, происхождения и особенностей личности пациента приводил в изумление студентов, готовых недоедать, лишь бы попасть к Бэллу на его почти магическое представление.

За каждую лекцию в университете нужно было платить деньги, и немалые. Из-за отсутствия их Артуру пришлось каждый из четырех лет учебы сокращать вдвое, а в каникулы заниматься скучнейшей и неблагодарной работой — разливать и расфасовывать микстуры и порошки. Ни секунды не раздумывая, на третьем году обучения он согласился занять место судового хирурга на китобойном судне «Надежда», отправлявшемся в Гренландию. Ему не пришлось применять свои медицинские познания, зато наравне со всеми Артур участвовал в ловле китов, ловко орудовал гарпуном, подвергая себя смертельной опасности вместе с другими охотниками. «Я стал взрослым мужчиной на 80 градусах северной широты», — с гордостью скажет Артур матери по возвращении и отдаст ей заработанные 50 фунтов.

Доктор Дойл

… Артур приехал в портовый город Портсмут, чтобы начать здесь оседлую жизнь и попытаться создать свою практику. А сочиненные между делом рассказы «Мой друг убийца» и «Капитан полярной звезды» были куплены одним из портсмутских журналов по 10 гиней за каждый. Вдохновленный первым успехом, новоиспеченный писатель творил с сумасшедшей скоростью, затем сворачивал листки бумаги в картонные цилиндры и отправлял в разные издательства — чаще всего эти литературные «посылки» бумерангом возвращались к автору. Но однажды в 1883 году престижный «Корнхилл мэгэзин» опубликовал очерк Дойла «Сообщение Хебекука Джефсона» и заплатил автору целых 30 фунтов. И это, по сути, было признанием.

В мае 1885 года состоялась свадьба Луизы Хоукинс и Артура. После женитьбы Артур начал еще активнее сочетать врачебную практику и сочинительство. Уже тогда в нем проснулся общественный деятель и пропагандист.

Как покончить с Холмсом

Идея написать детективную историю пришла Конан Дойлу, когда он перечитывал своего любимого Эдгара По, ведь именно тот впервые не только ввел в обиход слово «детектив» (в 1843 году в рассказе «Золотой жук»), но и сделал своего сыщика Дюпена главным действующим лицом повествования. Артур пошел дальше, его Шерлока Холмса воспринимали не как литературного персонажа, а как реально существующего человека из плоти и крови, «детектива с научным подходом, который рассчитывает только лишь на собственные способности и дедуктивный метод, а не на ошибки преступника или случай». Его герой станет расследовать преступление теми же методами, какими доктор Джозеф Бэлл выявлял болезнь и ставил диагноз.

«Этюд в багровых тонах» сначала испытал судьбу множества ранних рассказов Дойла — почтальон исправно возвращал ему слегка обтрепанные картонные цилиндры. Лишь одно издательство согласилось опубликовать рассказ только потому, что он понравился жене издателя. Однако недавно появившийся в Лондоне журнал «Стрэнд» вскоре после этой публикации в 1887 году заказал писателю еще 6 рассказов о сыщике и не прогадал. Тираж журнала с 300 тысяч экземпляров увеличился до полумиллиона. С раннего утра в день выхода очередного номера около здания редакции собирались огромные очереди. На пароме, пересекавшем Ла-Манш, англичан теперь можно было узнать не только по клетчатым макинтошам, но и по зажатым под мышкой журналам «Стрэнд». Редактор заказал Дойлу еще 6 рассказов о Холмсе. Но тот ответил отказом. Его ум был занят совершенно другим — он писал исторический роман. Через своего агента автор решил потребовать 50 фунтов за рассказ, уверенный, что это слишком высокая цена, но получил немедленное согласие и вынужден был снова приняться за Шерлока Холмса. Но всю жизнь Конан Дойл будет считать именно жанр исторического романа самым важным в своей литературной карьере.

Теперь уже мешал только Шерлок Холмс, тот самый, кто принес славу и богатство, позволил стать главой и опорой семьи. Мать, страстная поклонница Холмса, умоляла сына: «Ты не имеешь права его уничтожить. Ты не можешь! Ты не должен!» Да и редакция «Стрэнда» потребовала еще рассказов. Артур снова отказался, на всякий случай попросив тысячу фунтов за дюжину — неслыханный по тем временам гонорар. Условия были приняты, и теперь нельзя подвести издателя.

Между тем в Лондоне народ бурлил от негодования — в «Стрэнде» появилось «Последнее дело Холмса». Сыщик погиб в схватке с профессором Мориарти над Райхенбахским водопадом, которым Дойл недавно любовался в Швейцарии, когда ездил к жене. Некоторые особенно радикально настроенные читатели привязали к своим шляпам черные траурные ленточки, а редакцию журнала беспрерывно атаковали письмами и даже угрозами. В определенном смысле убийство Холмса психологически хоть немного облегчило душевное состояние Дойла, словно вместе с Холмсом, которого так навязчиво принимали за его alter ego, в пропасть свалилась часть тяжелой ноши, которую нес Артур.

Победить демонов

15 марта 1897 года 37-летний Дойл в доме своей матери встретил 24-летнюю Джин Леки, дочь богатых шотландцев из древнего рода, восходящего своими корнями к знаменитому Роб Рою. Джин была настоящей красавицей. Они полюбили друг друга с первого взгляда. Но ситуация была безнадежной и потому особенно тягостной — конфликт между чувством долга и страстью никогда еще так разрушительно не терзал душу. Не было права даже помыслить о разводе. В 1893 году Луиза заболела туберкулезом и Артур всячески старался спасти жену от неминуемой смерти.

Сэр Артур

Конан Дойл отправился на войну с бурами в Южную Африку в качестве хирурга. Гибель, кровь, страдания людей и собственное бесстрашие на несколько месяцев полностью затмили его личные проблемы. Король Эдуард VII пожаловал ему рыцарское звание и титул сэра. Завистники писателя ехидно замечали, что король пожаловал ему звание вовсе не за заслуги перед Англией, а потому, что, по слухам, не прочитал за свою жизнь ни одной книги, кроме рассказов о Шерлоке Холмсе.

Итак, продолжить приключения детектива вынудили инфляция и все возрастающие траты на лечение жены. 100 фунтов за 1 000 слов — редактор «Стрэнда», как обычно, не скупился. Никогда еще продавцы журнальных киосков не сталкивались с таким натиском, их буквально атаковали, чтобы заполучить вожделенный номер с первым из дюжины новых рассказов о Холмсе: «Приключение в пустом доме». Сюжет Артуру подсказала Джин, она же придумала, как правдоподобно воскресить Холмса. Баритсу — приемы японской борьбы, которыми, оказывается, владел сыщик, помогли ему избежать гибели.

Но внезапно здоровье Луизы резко ухудшилось, и она умерла в июле 1906 года. А в сентябре 1907-го состоялась свадьба Конан Дойла с Джин Леки. Они купили дом в Уинделшаме, в одном из самых живописных уголков графства Сассекс.

Рано утром 7 июля 1930 года 71-летний Конан Дойл умер на руках Джин. Журнал «Стрэнд» прислал телеграмму: «Конан Дойл умер, да здравствует Шерлок Холмс».

по материалам Людмилы Ингиной