Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе

Убийство актрисы, совершенное 72 года назад, остается одним из самых громких нераскрытых дел в США. Бывший полицейский уверен, что раскрыл это дело, а преступник его отец, но коллеги считают его доводы бреднями.

Беспрецедентная жестокость

Темноволосая красавица Элизабет Шорт была одной из многих девушек из глубинки, мечтающих сниматься в кино. Она родилась в Гайд-Парке, пригороде Бостона, штат Массачусетс, в 1924 году и с детства обожала журналы о кино. В 19 лет Шорт покинула родной дом и отправилась на запад в поисках лучшей звездной жизни. Следующие несколько лет она посещала многочисленные кинопробы, но ей не суждено было достичь голливудского успеха, о котором она так страстно мечтала.

Юная актриса встречалась с разными мужчинами. Какое-то время она была серьезно влюблена в майора ВВС США Мэтта Гордона. Пара объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась — Гордон погиб в авиакатастрофе в 1945 году. После смерти жениха Шорт жила в Калифорнии, нигде подолгу не задерживаясь. Она любила мужское общество и внимание, принимала дорогие подарки и банковские чеки. Девушка тратила большие суммы на дорогие вещи, предпочитая голод плохой одежде. Незадолго до смерти Шорт писала бывшему любовнику о своих планах переехать в Чикаго, чтобы начать там карьеру модели. Но и этим планам не суждено было сбыться. Последний раз девушку видели живой 9 января 1947 года в отеле «Билтмор», в центре Лос-Анджелеса.

Утром 15 января 1947 года в полицейское управление Лос-Анджелеса поступил звонок от взволнованной женщины, которая утверждала, что наткнулась на расчлененное человеческое тело на улице. Прибывшие на указанное место детективы долго не могли оправиться от увиденного. На траве у дороги лежало обнаженное женское тело, разрезанное пополам по талии. Руки были заведены за голову. Травмы девушки были настолько ужасными, что очевидцы не могли поверить, что кто-то мог сотворить подобное с живым человеком. По всему телу убитой были видны следы побоев, а рот разорван до ушей.

По оценке детективов, последние три дня жизни Шорт были полны боли и ужаса. Беспрецедентная жестокость, с которой было совершено убийство, поражала даже опытных полицейских. Из тела жертвы выкачали всю кровь и тщательно вымыли его бензином, что не оставляло надежды обнаружить отпечатки пальцев. Рядом с телом нашли мешок с цементом, пропитанный кровью.

Скандальная сенсация

Следующий день после страшной находки стал знаковым для газеты Los Angeles Examiner — больше экземпляров за всю историю издания купили только в день победы во Второй мировой войне. Росту продаж во многом поспособствовал созданный журналистами скандальный образ Шорт — ее позиционировали как вызывающе одетую молодую девушку, которая ночами бродила в одиночестве по улицам, намекая на то, что она была элитной проституткой. Позже подруга детства убитой вспоминала: «О ней писали просто ужасно».

Газеты изо дня в день повторяли, что якобы незадолго до смерти Элизабет Шорт получила прозвище Черный Георгин в подражание популярному на тот момент фильму «Синий Георгин». Из многочисленных заявлений полиции следует, что это прозвище было очередной выдумкой журналистов.

21 января 1947 года в офис редактора газеты Los Angeles Examiner позвонил мужчина, заявивший, что это он убил Элизабет Шорт. Он добавил, что скоро редактор получит важную посылку с «сувенирами от Бет Шорт». А через несколько дней почтальон обнаружил подозрительный конверт, адресованный нескольким местным изданиям. На конверте было написано: «Вот вещи Георгина». Внутри оказались свидетельство о рождении убитой, ее визитные карточки и фотографии. Текст на конверте был составлен из букв, вырезанных из газеты, но некоторые слова были написаны от руки.

Посылку тщательно протерли бензином, как и тело Шорт, и полицейские решили, что отправитель и есть настоящий убийца. Через несколько дней появилось еще одно послание, в котором предполагаемый убийца указал место, где он будет ждать полицейских, чтобы сдаться. Однако отправитель солгал.

Внимание со стороны прессы, порождающее многочисленные мифы вокруг убийства, привлекало странных личностей — около 60 человек приходили в полицию с повинной в убийстве Шорт.

Расследование убийства Элизабет Шорт стало одним из самых масштабных и продолжительных в истории США. Детективы подозревали каждого знакомого убитой. Несколько тысяч человек было вызвано на допрос, а несколько сотен вошли в список подозреваемых. Но никто из них так и не был осужден. Располагая гигантским штатом сотрудников и в то же время не имея достаточных доказательств, полицейские так и не смогли предъявить кому бы то ни было обвинения, и к весне 1947 года дело было объявлено «глухарем».

Загадка убийства Элизабет Шорт до сих пор будоражит умы многочисленных журналистов и ученых. Из года в год появлялись теории, связывающие убийство Шорт с другими преступлениями, совершенными в США в тот период. В большинстве своем авторы этих фантастических гипотез никак не могут подтвердить свои догадки.

Убийство Элизабет Шорт стало частью американской массовой культуры. Ему посвятили фильм «Черная Орхидея» со Скарлетт Йоханссон в главной роли, по мотивам преступления выходит сериал «Я ночь», основанный на мемуарах внучки главного подозреваемого. В баре отеля «Билтмор», где Шорт последний раз видели живой, предлагают популярный коктейль Black Dahlia. Десятки интернет-сыщиков выкладывают в сеть новые версии этого загадочного убийства, писатели издают объемные книги.

«Он как питбуль»

Однако дело Черного Георгина обрело новую жизнь, когда за его расследование взялся бывший детектив полиции Лос-Анджелеса Стив Ходел. Он был блестящим полицейским, уверенно шел по карьерной лестнице, раскрывая самые запутанные преступления. В 1986 году Стив ушел на покой и основал свое частное агентство расследований.

После того как в 1999 году умер его отец, известный голливудский врач, мужчине предстояло разобрать его личные вещи. В одной из коробок он обнаружил старый семейный фотоальбом. Некоторые снимки были сделаны всемирно известным художником-сюрреалистом Мэном Реем, другом семьи. Одна из фотографий особенно привлекла внимание Стива. На ней была молодая девушка с великолепной темной прической. Детектив не мог поверить своим глазам — со снимка на него смотрела Черный Георгин.

Стив немедленно начал собственное расследование с нуля, копаясь в опросах свидетелей и газетных архивах. Он добился, чтобы ФБР предоставило ему материалы об убийстве, а также информацию, собранную о его отце. Так он узнал, что детективы уже тогда подозревали Джорджа Ходела, но не смогли собрать достаточно доказательств.

Так, аутопсия показала, что несчастную не просто разрезали пополам в произвольном месте — убийца поместил резак между позвонками так, чтобы остались целы все кости. Эту процедуру мог провести только специально обученный человек. В 1930-х годах этому учили в медицинских школах, в одной из которых как раз учился Джордж Ходел.

Стив смог найти квитанции, подтверждающие то, что его отец приобрел десять двухкилограммовых мешков с цементом за неделю до убийства Шорт. Такой же окровавленный мешок был найден на месте преступления.

Последние 20 лет Стив пытается собрать все сохранившиеся улики и доказательства, связывающие его отца с убийством Элизабет Шорт.

«Он как питбуль, — прокомментировал выпуск книги брат автора, Келли Ходел. — После того как он вонзил зубы в добычу, он ее уже не отпустит».

В 2001 году Стив обратился к Стивену Кею, работающему в окружной прокуратуре Лос-Анджелеса, с просьбой просмотреть собранные им доказательства. Он все еще не был уверен, что его отец совершил это страшное преступление. Но точно знал, что раскопал достаточно новых материалов, чтобы снова возбудить дело.

Через шесть недель Стивен Кей прокомментировал работу детектива следующими словами: «Благодаря замечательной детективной работе смелого сына доктора Джорджа Ходела имя доктора покроется бесчестьем». Он также добавил, что, если бы Джордж был бы жив, он подал бы в суд на отпрыска.

Только после столь высокой оценки своих трудов Стив начал писать книгу, чтобы поделиться своей историей со всем миром.

Оборванная нить

Для Стива дело его отца подобно ниточке в свитере: ты осторожно дергаешь ее, думая, что она вот-вот закончится, а она продолжает тянуться — так и в его расследовании каждое новое доказательство ведет к чему-то новому, а иногда и к другому преступлению.

Стив смог найти нить, которая соединяет его отца с убийством.

Стив давно отказался от попыток повлиять на сотрудников правоохранительных органов: «Мои читатели — это мои судьи и присяжные».

В августе 2018 года детектив смог найти еще одно подтверждение своей теории: рукописное письмо полицейским от информатора, в котором Джордж Ходел назван убийцей Элизабет Шорт. Стив также нашел телеграмму от третьей жены Джорджа своему бывшему возлюбленному, в которой написано: «Твоя догадка о Джордже верна, можешь ли ты сегодня помочь детям и мне убежать из дома, если это возможно»?

«Я любил своего отца, — добавляет Стив. — Я был уверен, что смогу доказать, что он не имеет отношения к этим преступлениям. У меня не получилось»...