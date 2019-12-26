Азартные игры: разбогатеть или обеднеть

В истории Соединенных Штатов периоды явной моральной распущенности чередовались с эпохами набожности и показного морализма. На рубеже XIX-XX столетий грянул натиск пуритан. По всем Штатам азартные игры в любой форме были запрещены. Это была эпоха, в которую родился знаменитый сухой закон. Казино ассоциировалось с порчей общественной морали, проституцией, развращением американцев.

Но Великая депрессия вынудила искать дополнительные источники доходов — сухой закон был отменен в 1933 году. И другая задача: совладать с разгулом организованной преступности. И рынок алкоголя, и азартные игры оказались под контролем мафии, которая поднялась на контрабанде спиртного и содержании подпольных игровых заведений.

Рай в пустыне

К 1931 году штат Невада был одним из самых крошечных по численности населения в США. Он состоял почти полностью из жаркой бесплодной пустыни; бывшие тут в начале XX века шахты закрывались. Из-за депрессии власти штата решились на отчаянный шаг. Они сняли почти все ограничения на азартные игры. Вдобавок еще и приняли законы, радикально упрощающие процедуру развода, — с этого времени город Рино в Неваде приобрел славу «столицы разводов». Но основная ставка была сделана именно на развитие казино. Последние сосредоточились в городе Лас-Вегас на юго-востоке Невады.

В начале 1930-х началось строительство гигантской плотины имени Гувера. На стройку съехалось множество рабочих, появился мощный источник электроэнергии. Вчера еще пустынный край можно было благоустраивать. Но «завести» в штат промышленность или развивать на бесплодных почвах сельское хозяйство было затруднительно. Казино явились единственным выходом из положения. Впрочем, основной приток денег в игорные заведения Лас-Вегаса случился уже после Второй мировой войны. И связан он был с именем гангстера Багси Сигела, который взял большинство казино под свою опеку и осуществил первоначальные инвестиции, отмыв таким образом деньги от преступных операций.

Сегодня штат Невада — один из самых быстрорастущих в США. Население штата до 2,7 млн человек. Что же влечет американцев в жаркий пустынный штат? Если говорим про переезжающих туда на постоянное местожительство, то их влекут экономические возможности, которые дает индустрия азартных игр. Шесть из десяти крупнейших работодателей в Неваде — это казино. Обслуживание игроков и туристов — главная составляющая экономики штата. В свою очередь, обилие отелей породило такое направление в бизнесе, как предоставление услуг для проведения всевозможных мероприятий, например - конгрессов и съездов. Как печальный анекдот можно упомянуть и тот факт, что до 1963 года в нескольких десятках километров от Лас-Вегаса на полигоне американской армии проводились наземные ядерные испытания. И постояльцы отелей могли наблюдать за ними прямо из окон своих номеров.

Миллиардеры Вегаса

Говард Хьюз - человек, не просто вложивший деньги в игорный бизнес Вегаса, но и очистивший его от мафии. Экстравагантный миллиардер, к тому времени перепробовавший самые разные виды бизнеса: от голливудской киноиндустрии до производства летательных аппаратов и авиаперевозок, сам бывший летчик, установивший несколько мировых рекордов, начал к середине 1960-х годов показывать признаки психической нестабильности, беспорядочно колеся по стране.

Попав как-то в Лас-Вегас, он поселился в отеле, заняв там целый этаж. Когда же его попросили потесниться, просто купил отель за $13 млн. С этого момента все и началось. Начав с отеля, Хьюз скупил в Вегасе несколько казино, земельные участки, СМИ, транспортные объекты. Пользуясь связями с руководством штата, Хьюз вытеснил мафиози из казино, придав им респектабельность своего имени.

Однако лас-вегасский период Говарда Хьюза закончился так же внезапно, как начался. В 1970 году его психика окончательно пошатнулась, он уехал из Невады в неизвестном направлении; даже члены семьи и близкие помощники не знали, где он. Душевные проблемы усугублялись злоупотреблением сильнодействующими препаратами. Последние годы жизни, вплоть до смерти в 1976 году, Хьюз посвятил отчаянной трате заработанных денег, которые он спускал на всевозможные пустяки и причуды. Его пример послужил лишним доказательством того, что деньги, даже большие, не приносят счастья.

Примерно в одно время с Хьюзом, в 1960-е годы, в Лас-Вегас приехал другой миллиардер, который словно бы олицетворял противоположные качества — Кирк Киркорян. Выходец из семьи бедных армянских иммигрантов, Кирк рано увлекся боксом, занимался мелким бизнесом и увлекался авиацией (в этом он совпадал с Хьюзом). В годы Второй мировой войны Киркорян подрядился перегонять через Атлантический океан военные самолеты по кратчайшему пути, без пересадок. Это было крайне опасно. Каждый сороковой самолет не долетал до места назначения, поэтому летчику платили по тысяче долларов за рейс. Всего Киркорян перегнал 33 самолета. Заработанные деньги стали стартовым капиталом, когда он после войны решил заняться бизнесом в области чартерных авиаперевозок. Одним из направлений его деятельности была перевозка пассажиров из Калифорнии в Лас-Вегас и обратно. Поначалу Киркорян сам увлекся игрой и немало денег просаживал в казино, пока в один прекрасный день не решил, что теперь он будет на играх только зарабатывать.

Он был очень осторожен в бизнесе: покупал отели (они же казино) и тут же продавал. Сильнейшим его ходом было строительство International Hotel, на открытии которого в 1969 году выступали Барбра Стрейзанд и сам Элвис Пресли, который провел 58 концертов подряд, побив все рекорды посещаемости. Киркорян подписал с ним контракт на миллион долларов в год, по которому певец обязался выступать у него по два месяца в году, привлекая тем самым постояльцев.

Если Хьюз вошел в кинобизнес в начале своего пути, то Киркорян обратился к Голливуду, когда ему уже было за пятьдесят. Он купил кинокомпанию MGM в том же 1969 году, и сделал ее брендом своего отеля в Лас-Вегасе, открытого в 1973 году, — на тот момент крупнейшего в мире. В 1980 году миллиардера постиг неожиданный удар — в страшном пожаре в отеле MGM погибло 84 человека. Но уже через восемь месяцев отель был отреставрирован и заново открыт. В 1986 году Киркорян продал свои отели в Неваде за $594 млн и окончательно вышел из игорного бизнеса.

Кирк Киркорян прожил 98 лет, умерев в 2015-м. Он вел здоровый образ жизни, много занимался спортом и уделял большое внимание благотворительности. После обретения Арменией независимости в 1991 году он создал благотворительный фонд «Линси», за счет которого Республика и выживала. Всего на благие дела Киркорян потратил около миллиарда долларов, получив в Армении всевозможные награды и почетные звания. Его жизнь представляла красивую иллюстрацию воплощения американской мечты. Бедный сын иммигрантов своим трудом и талантом становится богачом, живет долго и счастливо и помогает людям своим богатством. Это было немного скучно и не так интересно, как у Хьюза.

Третьим значительным лицом в игровом бизнесе Лас-Вегаса стал Стив Винн. Он был намного моложе Хьюза и Киркоряна и вошел в дело на рубеже 1960-1970-х. Винн родился в семье владельца заведений Бинго — популярной в США игры типа лото, формально азартной, но считающейся безвредной и разрешенной даже при церквях для сбора благотворительных денег. В отличие от отца, Стив хотел достичь большего. Он понимал, что для этого надо перейти от игры для пожилых дам к настоящим азартным играм, таким как рулетка в казино.

Если Киркорян полагался на Пресли, то Винн в качестве своей звезды выбрал Фрэнка Синатру, который пел в его первом отеле «Голден Наггет». В 1989 году Винн построил первый крупный отель «Мираж» на так называемом Стрипе — районе, на который приходится большинство казино, хотя формально он находится за пределами Лас-Вегаса. За ним последовал еще отели. Они уже представляли собой новое слово и в архитектуре, и в индустрии развлечений, предлагая новый уровень комфорта и роскоши.

Стоимость последних отелей была $2,7 млрд и $2,3 млрд. Таков «входной билет» в мир развлечений Вегаса. Но его имя связано не только с Невадой. Казино Винна имеются в Атлантик-Сити — второй американской столице азарта, в штатах Миссисипи и Массачусетс. В 2006 году открылся «Винн Макао» в Китае (надо иметь в виду, что оборот казино в Макао превзошел таковой в Лас-Вегасе в том году, так что выбор миллиардера был понятен).

Сказочно разбогатеть без усилий мечтают почти все люди. Разбогатеть в казино — тоже немало охотников. Реально же в казино богатеют единицы.