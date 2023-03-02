|2 марта 2023
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Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі привітав партнерів із національної команди з перемогою на чемпіонаті світу-2022 у Катарі золотими IPhone 14.
Компанія Idesign Gold виготовила спеціальне замовлення для футболіста ПСЖ. На кожному смартфоні розміщені прізвище та ігровий номер гравця, а також логотип збірної та напис "Чемпіони Кубка світу 2022".
Зазначається, що аналогічні смартфони було зроблено і для тренерського штабу збірної Аргентини. Кожен такий IPhone коштував близько 3000 євро.
Нагадаємо, Ліонель Мессі виступив на своєму п'ятому Мундіалі у кар'єрі і вперше став чемпіоном, а також був визнаний найкращим гравцем турніру. Аргентинці у фіналі обіграли Францію (3:3, 4:2 – у серії пенальті).
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2 марта 2023
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• Наздогнати Starlink: Китай запустить перше угруповання супутників зв'язку вже цього року
• Мессі подарував партнерам по збірній Аргентини золоті смартфони на честь перемоги на ЧС-2022
• Вступна компанія 2023: випускники з ТОТ зможуть пройти всі етапи дистанційно
1 марта 2023
• Протягом останніх тижнів гривня укріплювалася - член Ради НБУ
• В Україні заміновано 30 відсотків території - Клименко
• Škoda заявила про можливе припинення виробництва трьох моделей
• Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць
• Індексація пенсій у березні: у постанову Кабміну внесли зміни
28 февраля 2023
• Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України
• Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України
• Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам
25 февраля 2023
• У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться
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• Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення
• Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA
• Водіям в Україні загрожують нові штрафи: про що йде мова
• У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство
• В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює
18 февраля 2023
• Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг
• Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль
• ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися
• Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція
13 февраля 2023
• Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування
• Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування
• Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров
• Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні
• В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів
12 февраля 2023
• В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"
• Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
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Комментарии к статье «Мессі подарував партнерам по збірній Аргентини золоті смартфони на честь перемоги на ЧС-2022»
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі привітав партнерів із національної команди з перемогою на чемпіонаті світу-2022 у Катарі золотими IPhone 14.