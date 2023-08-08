|8 августа 2023
|Просмотров: 53
|
Нідерландські спортсмени не братимуть участі у спортивних змаганнях, де присутні росіяни чи білоруси.
Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NL Times.
"З огляду на незаконну війну Росії проти України та участь у ній Білорусії, Міністерство оборони вважає небажаним, щоб нідерландські солдати стикалися із солдатами з Росії та Білорусі на спортивних заходах", - зазначила глава Міноборони.
За її словами, під час ухвалення такого рішення відомство враховувало, що спорт є важливим засобом пропаганди для російського режиму.
Також Оллонгрен додала, що військовим Нідерландів радять "не шукати контактів" з російськими чи білоруськими солдатами на міжнародних заходах.
Нагадаємо, раніше нідерландські військові виступили на змаганнях з дзюдо, де були присутні росіяни. При цьому один з голландських солдатів на церемонії відкриття стояв поруч з російським. Представник країни-агресора тримав у руках прапор РФ. Ця ситуація викликала хвилю критики у країні.
Варто зауважити, що російські спортсмени, незважаючи на повномасштабну війну проти України, все ще можуть виступати на міжнародних спортивних змаганнях, але у "нейтральному статусі".
Наразі Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливості допуску спортсменів із країни-агресора на Олімпіаду в Парижі. Проти такої ідеї вже виступила частина союзників України.
8 августа 2023
• Як навчатимуться школярі з 1 вересня: очно, онлайн чи у змішаному форматі
• Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами
• В Україні змінилися правила реєстрації нових авто
• Власники знищеного житла можуть онлайн розрахувати розмір відшкодування
1 августа 2023
• Чому українцям за кордоном не рекомендують продовжувати паспорт: пояснення
• Мінфін залучив понад три млрд від розміщення ОВДП
• Как эффективно использовать Макбук в условиях экстренных отключений света?
• В "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за знищене житло: як подати
• В енергосистему хочуть додати у понад 1,5 рази більше потужності, ніж планували раніше
28 июля 2023
• Стало відомо, як буде відбуватися навчання в школах Київської області з 1 вересня
• "Ювентус" на рік виключили з єврокубків УЄФА
27 июля 2023
• Мінкульт: тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, український - не підходить
• Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді
• НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2023 рік
• В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію
26 июля 2023
• Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg
• Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков
• Болезни почек: симптоматика, причины и канефрон для лечения
• В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон
• Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців
25 июля 2023
• Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН
• Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень
• Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло
• Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?
• Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій
• Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці"
24 июля 2023
• Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
16 мая 2023
• В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови
• Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися
• ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій
— 28 июля 2023 —
Італійський футбольний клуб "Ювентус" на рік виключено з єврокубків. Він також отримав штраф розміром у 20 млн євро.
— 27 июля 2023 —
Титулована українська фехтувальниця Ольга Харлан здолала росіянку Анну Смірнову в першому раунді чемпіонату світу, але могла отримати дискваліфікацію через відмову потиснути руку суперниці.
— 15 марта 2023 —
Депутати Європарламенту закликали УЄФА заборонити збірній Білорусі з футболу брати участь у кваліфікації чемпіонату Європи-2024, повідомляє Politico.
— 2 марта 2023 —
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі привітав партнерів із національної команди з перемогою на чемпіонаті світу-2022 у Катарі золотими IPhone 14.
Приветствую, гость! Вход
8 августа 2023
• Як навчатимуться школярі з 1 вересня: очно, онлайн чи у змішаному форматі
• Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами
• В Україні змінилися правила реєстрації нових авто
• Власники знищеного житла можуть онлайн розрахувати розмір відшкодування
1 августа 2023
• Чому українцям за кордоном не рекомендують продовжувати паспорт: пояснення
• Мінфін залучив понад три млрд від розміщення ОВДП
• Как эффективно использовать Макбук в условиях экстренных отключений света?
• В "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за знищене житло: як подати
• В енергосистему хочуть додати у понад 1,5 рази більше потужності, ніж планували раніше
28 июля 2023
• Стало відомо, як буде відбуватися навчання в школах Київської області з 1 вересня
• "Ювентус" на рік виключили з єврокубків УЄФА
27 июля 2023
• Мінкульт: тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, український - не підходить
• Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді
• НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2023 рік
• В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію
26 июля 2023
• Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg
• Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков
• Болезни почек: симптоматика, причины и канефрон для лечения
• В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон
• Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців
25 июля 2023
• Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН
• Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень
• Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло
• Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?
• Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій
• Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці"
24 июля 2023
• Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
16 мая 2023
• В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови
• Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися
• ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій
© 1998-2023 Видавництво «Асна». м. Слов'янськ, вул. Світлодарська, 4, 84122. Реєстраційне свідоцтво ДЦ №1566, видане 24.04.2000 р..
Всі права на матеріали, що знаходяться на сайті, охороняються відповідно до законодавства України. При цитуванні матеріалів сайту, пряме гіперпосилання, не закрите від індексації на www.tvplus.dn.ua обов'язкове.
Комментарии к статье «Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами»
Нідерландські спортсмени не братимуть участі у спортивних змаганнях, де присутні росіяни чи білоруси.