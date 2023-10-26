"Шахтер" назначил нового тренера-иностранца: кто он такой

|24 октября 2023
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Руководство донецкого "Шахтера" нашло нового постоянного наставника команды. Им стал Марино Пушич из роттердамского "Фейеноорда".
52-летний специалист возглавит "горняков" вместо Дарио Срны. Спортивный директор стал и. о. главного тренера "Шахтера" после увольнения Патрика ван Леувена.
Пушич подписал с украинским грандом контракт на 3 года. Ради работы с "Шахтером" он покинул Эредивизи. Там в последние четыре года он работал ассистентом Арне Слота в АЗ "Алкмаар" и "Фейеноорде". С роттердамцами он стал чемпионом Нидерландов в сезоне 2022/23.
Первый полноценный матч во главе "горняков" нидерландец проведет в Кубке Украины. На 30 октября запланирован поединок 1/4 финала турнира против сумской "Виктории". В противостоянии же с "Барселоной" в Лиге чемпионов Пушич будет помогать Срне.
Уроженец боснийского Мостара, воспитывался в академии местного "Вележа" и белградской "Црвены Звезды". С началом войны в Боснии переехал в Нидерланды.
На профессиональном уровне фактически не выступал, кроме непродолжительного периода в бельгийском "Эйпене" в середине 90-х. Защищал цвета любительских коллективов Нидерландов, а затем перешел в футзал. Там приступил и к тренерской карьере.
Первый опыт в большом футболе – работа в 2010-2013 гг. тренером "Витесса" U-19. Впоследствии работал ассистентом в "Бреде", бакинском "Интере" и "Твенте". В октябре 2017-го и весной следующего года был и. о. наставника команды из Энсхеде. Перед сезоном 2018/19 возглавил "Твенте" на постоянной основе.
Во главе "Тюккерс" уверенно выиграл Ээрсте Дивизи, но работать в Эредивизи Пушичу шанса не предоставили. Тогда он присоединился к тренерскому штабу Слота в АЗ, а затем перешел вместе с ним в "Фейеноорд".
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Руководство донецкого "Шахтера" нашло нового постоянного наставника команды. Им стал Марино Пушич из роттердамского "Фейеноорда".