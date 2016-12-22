17 декабря в Славянске в спортивном зале школы дзюдо (ул. Добровольского, 2) состоялся ежегодный 4-й по счету открытый турнир по грэпплингу "Живая сталь", в котором приняло участие 74 спортсмена из семи городов Донецкой и Луганской областей – Славянска, Краматорска, Дружковки, Лимана, Покровска, Мирнограда и Северодонецка.

Воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый) на соревнованиях завоевали 17 наград в своих возрастных категориях:

1-е место – Владислав Шульга (65,9 кг), Денис Кутелия (76,9 кг, Хрестище), Данил Школьный (55 кг, ООШ №17), Юрий Малышенко (87,9 кг), Иван Зайцев (45 кг), Валерий Мочалов (35 кг);

2-е место – Владимир Алексейцев (65,9 кг), Василий Валявский (76,9 кг), Данил Верцанов (60 кг, пед. лицей), Григорий Ходарин (65,9 кг), Никита Ломакин (45 кг), Николай Савинов (65,9 кг, пед. лицей);

3-е место – Максим Лукиенко (65,9 кг), Сергей Ерещенко (65,9 кг), Данил Пилюга (35 кг), Александр Перепелица (+50 кг), Артур Исаев (45 кг).

Спортсмены славянского СК "Беркут" (тренер Игорь Чечинов) Андрей Кисиль (24 кг, ООШ №1 Николаевка) и Николай Керкач (32 кг, ООШ №1 Николаевка) выиграли две бронзовые медали.

В общекомандном зачете сборная Славянска заняла первое место. В число призеро турнира такде вошли сборные Северодонецка (2-е место) и Лимана (3-е место).